‘Su último deseo’, disponible en Netflix, está ambientada en los últimos años de la Guerra Fría. En esta película, la actriz Anne Hathaway interpreta a Elena McMahon, una periodista de Washington que asume un encargo de su padre, un hombre con oscuros secretos.

La narrativa comienza en medio de la cobertura de las elecciones presidenciales estadounidenses de 1984, cuando McMahon decide abandonar todo para cuidar a su padre enfermo, interpretado por Willem Dafoe. Sin saberlo, se verá inmersa en un siniestro mundo de tráfico de armas.

A medida que avanza la historia, en el contexto del escándalo Irán-Contra, Elena se embarca en una peligrosa misión que la lleva a las líneas del frente en Centroamérica.

Lo que comienza como un simple favor hacia su padre se transforma rápidamente en una misión arriesgada. McMahon acepta realizar un encargo, pero pronto se da cuenta de que enfrenta algo mucho más grande de lo que imaginaba. Impulsada por la culpa y los secretos familiares, se convierte en un elemento clave de una red de tráfico de armas que opera sin el conocimiento del gobierno. Irónicamente, el caso que intenta desenmascarar se convierte en la trampa de la que resulta imposible escapar.

La película, dirigida por Dee Rees, está basada en la novela The Last Thing He Wanted de la periodista y escritora Joan Didion. Esta adaptación cinematográfica explora en profundidad las tensiones políticas de la época y la carga emocional que pesa sobre McMahon, quien, dividida entre sus principios y la lealtad hacia su padre, se convierte en el eslabón de una red secreta que tenía la intención de denunciar.

El elenco de ‘Su último deseo’

Anne Hathaway como Elena McMahon

Ben Affleck como Treat Morrison

Willem Dafoe como Richard Dick McMahon

Rosie Perez como Alma Guerrero

Edi Gathegi como Jones

Mel Rodriguez como Barry Sedlow

Toby Jones como Paul Schuster

Carlos Leal como Max Epperson (Bob Weir)

Julian Gamble como el Secretario George Shultz

"Su último deseo" ha sido aclamada por su compleja trama, sus actuaciones convincentes y su habilidad para mantener al público en suspenso a lo largo de la película. Esta producción ha reforzado el estrellato de Anne Hathaway en el cine y ha demostrado el impacto de las historias cautivadoras en la plataforma de streaming más grande del mundo.