El cantante de música popular Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores al revelar que ha pasado por la experiencia de quebrar en tres ocasiones. Tal como relató el intérprete de ‘Te parece poco’, ni su éxito en la música ni la fama lograron protegerlo de una serie de dificultades financieras que casi lo llevaron a perderlo todo.

Entre sus malas rachas, Pipe confesó que una mala inversión le pasó factura y, para complicar aún más la situación, en plena pandemia tuvo que devolver dinero, ya que algunos de sus shows fueron cancelados. Afortunadamente, su esposa, Luisa Fernanda W, fue un pilar fundamental que lo apoyó y le ayudó a salir adelante en ese duro momento económico.

Pipe compartió su historia en el podcast "Desde cero", donde explicó: “La situación fue esta: tengo una canción. Yo siempre he sido independiente, entonces soy mi autoinversionista”, relató.

Lo que dejó aún más sorprendidos a sus seguidores fue descubrir que el artista ha enfrentado la dificultad de quedarse sin dinero en varias ocasiones, a pesar de la imagen de éxito que proyecta en el escenario. Pipe Bueno es reconocido por su vigencia en el mundo de la música popular, con un público fiel y constante.

A pesar de las adversidades, su determinación y fe en su proyecto como artista independiente lo han impulsado a continuar. Para alcanzar el éxito de sus temas, Pipe ha tenido que invertir de su propio bolsillo para que sus canciones se conviertan en éxitos.

El cantante, que debutó en 2008 con su primer álbum, relató que invirtió una suma importante en el lanzamiento de su canción "Te hubieras ido antes". Consciente del riesgo que corría, Pipe reveló que buscó el respaldo de Dios antes de tomar esa decisión, pues entendía que, si el tema no despegaba, podría terminar en bancarrota.

Justo en ese momento, llegó la pandemia, lo que detuvo por completo sus presentaciones en vivo. La crisis fue tan intensa que Pipe se vio obligado a reembolsar el dinero a quienes ya habían comprado entradas para eventos que no pudieron realizarse.

“Había gente que la estaba pasando mal. Me llamaban llorando a la oficina: ‘Pipe, por favor, el show que teníamos en cuatro meses (diciembre), devuélveme la plata, por favor’. Y yo soy incapaz de quedarme con un dinero de ese tipo”, comentó el cantante.

Durante esos tiempos difíciles, su esposa Luisa Fernanda se convirtió en su mayor apoyo. La influencer, con su actitud positiva y determinación, fue un soporte constante tanto en la carrera de Pipe.

“Luisa siempre ha sido muy fuerte, no conoce la derrota y maneja un positivismo contagioso; además, sabe cómo mantener la frente en alto a pesar de los momentos difíciles. Eso me llenó y me hizo confiar”, confesó Pipe.