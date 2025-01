La drag queen conocida como The Vivienne, ganadora de la primera temporada de la versión británica del programa RuPaul´s Drag Race, ha muerto a los 32 años.

"Con inmensa tristeza os informamos de que nuestro querido James Lee Williams - The Vivienne falleció este fin de semana", escribió su publicista, Simon Jones, que calificó a la drag queen como una "persona maravillosa, increíblemente amada y de buen corazón". "No vamos a revelar más detalles. Pedimos por favor que permitan a la familia de James tener el tiempo y la privacidad que necesitan para procesar el duelo", añadió el publicista.



Williams, nacido en Gales, adoptó el nombre de The Vivienne en honor a la diseñadora de moda británica Vivienne Westwood.





La drag queen saltó a la fama tras coronarse como vencedora de la primera edición de RuPaul´s Drag Race UK y fue la única participante británica en una edición especial internacional de la franquicia en 2022.



Asimismo, Williams actuó como la bruja del oeste en una gira en Reino Unido e Irlanda del musical de 'El Mago de Oz' y repitió el papel en el West End londinense el pasado año. A hijo de Diomedes Díaz le amputaron una pierna: su madre tomó difícil decisión

Actor de 'El señor de los cielos' se declara en bancarrota tras vencer el cáncer

Le quitan la vida a cantante de música popular cuando hacía presentación en vivo Estaba previsto que regresase a los escenarios el próximo mes interpretando el papel del Capturador de Niños en el musical de 'Chitty Chitty Bang Bang'. Un portavoz de la policía de Cheshire de Inglaterra compartió una actualización sobre la muerte de Williams, indicando que los oficiales habían sido llamados a una dirección en Chorlton-by-Backford, cerca de Chester, a las 12.22 p. m. del domingo por informes de una muerte súbita.