J Balvin recibirá el galardón Billboard Espíritu de Esperanza en los Premios Billboard de la Música Latina 2024, por sus “destacados esfuerzos filantrópicos” a través de su Fundación Vibra en Alta. José Osorio Balvin, nombre de pila del artista colombiano, también cantará en la gala de premiación.

“Estoy muy honrado de ser reconocido con un premio tan especial. Es importante para mí, como el artista que soy hoy y como ese niño pequeño con sueños que una vez fui, y sigo siendo aún, poder apoyar y guiar a la próxima generación hacia sus propias realidades”, dijo el cantante en un comunicado.

El reguetonero subrayó la importancia que tiene para él “poder ayudar a los jóvenes a descubrir sus pasiones a través de la Fundación Vibra en Alta y convertir esos sueños en realidades”. Su organización sin fines de lucro, la Fundación Vibra en Alta, con sede en Colombia, tiene un impacto significativo en la sociedad “apoyando la trayectoria educativa de los jóvenes y ofreciéndoles las oportunidades necesarias para perseguir” sus objetivos.

Entre los logros de la Fundación Vibra en Alta se encuentran su asociación con la Corporación Hogar para construir un Centro Integral de Servicios en Medellín, beneficiando a 500 niños y adolescentes. La fundación también apoyó La Bellota, apadrinando a 61 jóvenes para que expresen sus talentos bajo un modelo de orientación integral.

Este importante reconocimiento ha sido otorgado a figuras como Carlos Santana, Carlos Vives, Daddy Yankee, El General, Emmanuel, Gloria Estefan, Juanes, Juan Luis Guerra, Karol G, Los Tigres del Norte, Luis Fonsi, Maná, Marc Anthony, Ricardo Montaner, Ricky Martin, Shakira, Soraya, Olga Tañón y Willy Chirino.

Recientemente, J Balvin lanzó su séptimo álbum de estudio, ‘Rayo’, que cuenta con la participación de estrellas de la música latina y un “nueva ola” de artistas de reguetón como Bad Gyal, Chencho Corleone, Omar Courtz, Ryan Castro, Saiko o Quevedo.

Asimismo, debutará en el cine en 2025 junto a Sean Astin y Stephen Amell en el drama sobre drogas ‘Little Lorraine’, que dirige Andy Hines.

Producida por Wango Films de Canadá, la cinta ha completado el rodaje de la que será el debut como actor de J Balvin, aunque no en el cine, ya que había firmado en el pasado las bandas sonoras de películas como ‘Fast and Furious 7 y 8’ (2015 y 2017, respectivamente), ‘Juego de espías’ y ‘Bad Boys for Life’, ambas en 2020.

¿Cuándo son los Premios Billboard de la Música Latina 2024?

Los Premios Billboard de la Música Latina son la culminación de la Semana de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar en Miami del 14 al 18 de octubre con un programa que celebra la música, la cultura y el entretenimiento latino.

Mientras que la noche de premiación será en Miami el domingo 20 de octubre a las 21:00 hora local.