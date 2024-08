Ana Karina Soto, conocida por su carisma y habilidades excepcionales, ha construido una carrera destacada en el Canal RCN, donde se ha ganado el afecto del público colombiano. Hoy en día, es una figura clave en el programa matutino Buen día, Colombia, donde no solo se dedica a presentar, sino que también realiza entrevistas a diversos invitados, manteniendo siempre cautivada a su audiencia fiel.

Ana Karina Soto es muy activa en las redes sociales, donde suele compartir tanto momentos familiares como temas relacionados con sus negocios. Sin embargo, en las últimas horas, la presentadora sorprendió a sus seguidores al hacer un enérgico reclamo relacionado con un inconveniente que afectó a su padre.

De acuerdo con lo que Ana Karina relató, su padre había viajado recientemente a Bogotá para someterse a unos exámenes médicos. Tenía programado su vuelo de regreso a Cúcuta el pasado jueves, pero fue en este punto donde surgieron los problemas.

"¡Necesito una asesoría! ¡Necesito a alguien que me pueda ayudar con este caso! ¡Me parece el colmo! (...) Aunque no he podido darles todos los detalles, ustedes saben que mi papá estaba en Bogotá por un tema médico y que tenía que regresar a Cúcuta ayer. Ya le había comprado su tiquete hace unos días y le asignaron la silla 12C, lo cual quedó confirmado durante el check-in. Sin embargo, me escribió hace poco para decirme que, de repente, cuando estaba a punto de abordar, una de las asistentes le entregó un papel que indicaba que su nueva silla era la 31C, y lo enviaron a la parte trasera del avión", narró visiblemente molesta.

"¿Qué es esto? ¡No lo puedo creer! (...) Y, además, está todo tan caro, porque ahora resulta que uno tiene que pagar por la silla, y dependiendo de dónde esté ubicada en el avión, es más cara o más barata. Yo le compré la 12C, que está aproximadamente en el medio, y me lo mandan a la 31C. ¿Eso les parece justo? ¿Dónde puedo quejarme o a quién puedo reclamar? Esto no es justo. ¿Qué está pasando, Avianca, con el trato a sus clientes?", concluyó la presentadora con indignación.

Las reacciones no tardaron en llegar, y muchos seguidores de Ana Karina le expresaron su apoyo, señalando que este tipo de situaciones lamentablemente es común en muchas aerolíneas, que a menudo muestran una falta de respeto hacia sus usuarios.

¿Por qué Ana Karina Soto no quiso tener más hijos?

Ana Karina comentó en una entrevista que no desea tener más hijos, una decisión que comparte con su pareja, el actor Alejandro Aguilar. Ambos han acordado que su hijo Dante será su único hijo. Ana Karina también relató las dificultades que enfrentó para quedar embarazada. Después de someterse a un tratamiento, logró concebir, pero lamentablemente perdió al bebé debido a una complicación médica.