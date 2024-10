En el más reciente reto de eliminación en 'Masterchef', Ilenia Antonini debió salir de la competencia ya que no logró convencer a los jueces con un postre, muy a pesar de que ella siempre se destacó en la preparación de recetas dulces.

En este reto, Juan Pablo Llano, Dominica Duque Vicky Berrío, Ilenia Antonini, Paola Rey y Caterine Ibargüen debieron sorprender a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina con la preparación de crepes, y aunque varios de los participantes confiaban en que Antonini pasaría al top 10, la realidad fue otra.

Tras una deliberación en la que los chefs debatieron sobre las preparaciones, llegaron a la conclusión de que el camino para la más joven de MasterChef Celebrity 2024 debía finalizar.

Juan Pablo Llano e Ilenia Antonini fueron llamados a pasar adelante al ser los cocineros que no se destacaron en el reto, ante esto, la actriz se atacó a llorar al presentir que ella sería la que se iría porque era consciente de que sus crepes quedaron muy simples.

Al conocer el veredicto final, Llano se derrumbó en la lágrimas mientras abrazaba a su amiga de toda la vida. Los jueces no dudaron en expresar lo que sentían en el momento y para Rausch fue irónico que la joven actriz resultara eliminada con un postre cuando durante toda la competencia siempre se destacó por ser una de las mejores en ese tipo de recetas. Asimismo, lamentó que las uchuvas de Juan Pablo la sacaran.

Antes de salir de la cocina, Ilenia agradeció a sus compañeros y producción del programa por la oportunidad y la experiencia. "MasterChef para mí es un antes y un después en el camino. Maduré, no porque no fuera madura, sino porque esto te cambia la percepción de una manera impresionante... Les agradezco a cada uno de ustedes, de verdad, los voy a llevar en mi corazón siempre. A Claudia, que lastimosamente no está, espero que le digan que la quiero profundamente", expresó Ilenia Antonini.