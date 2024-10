Ian Somerhalder ganó gran popularidad por ser parte de las series ‘The vampire diaries’ y ‘Lost’, proyectos que catapultaron su fama en Hollywood.

El estadounidense, de 45 años, está casado desde el 2015 con la actriz Nikki Reed, quien es recordada por su papel de ‘Rosalie Cullen’ en la saga de ‘Crepúsculo’.

El pasado 26 de octubre, ambas estrellas acudieron a la gala de los premios de la Asociación de Medios Ambientales (EMA), en la cual Somerhalder aseguró que su carrera en la actuación habría llegado al final.

Según sus declaraciones, esto está relacionado con la necesidad de enfocarse en su familia y sus proyectos sobre medio ambiente y salud.

Ian Somerhalder dejaría la actuación

El famoso agregó que su vida dio un completo giro cuando, junto a su esposa, tomaron la decisión de mudarse fuera de Los Ángeles para dedicarse a la agricultura y el activismo: “Estamos construyendo tres empresas al mismo tiempo y criando a nuestros hijos”, aseguró.

Ian y Nikki decidieron asistir a los EMA ya que allí se reconocen proyectos de cine y televisión que aumentan la conciencia del cuidado del medio ambiente.

No obstante, el hombre no descarta que él y su pareja puedan volver en algún momento a las pantallas, por ejemplo, con la serie V Wars en la que ambos participaron hace varios años.

“No hago ninguna declaración definitiva sobre nada”, dijo. “Trabajo más de 90 horas a la semana en este momento. Estoy dirigiendo una empresa a tiempo completo y acabo de lanzar otra en colaboración con The Absorption Company. Simplemente no puedo imaginarme desviando mi energía, pero ninguna puerta está cerrada”, agregó.

