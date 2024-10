El cineasta estadounidense Martin Scorsese visitó recientemente la ciudad italiana de Turín para recibir el premio 'Stella della Mole', en el Museo Nacional del Cine turinés. Allí es hombre de 83 años conversó con la prensa y habló de su posible retiro.

El cineasta fue claro al decir que no pretende decirle adiós al cine por ahora. "No, no pretendo de ningún modo decir adiós al cine. Aún tengo algunas películas por hacer, espero que Dios me dé la fuerza y el dinero para realizarlas", confesó a los medios.

Asimismo, Scorsese explicó que sigue inmerso en su nuevo proyecto sobre Jesús, un personaje que ya abordó en 'The last temptation of Christ' (1988). También reconoció que la biopic' de Frank Sinatra, que será protagonizada por Leonardo Di Caprio, "ha sido retrasado".

El director aprovechó para contar que en enero se reunió en el Vaticano con el papa Francisco, mientras preparaba la cinta sobre Jesús, y visitó la Biblioteca Apostólica, y que próximamente volverá a visitar esa histórica librería papal.

Entre otros temas, el cineasta indicó su gusto por "la mezcla entre ficción y documentales", para lo que le gusta pasear por yacimientos arqueológicos.



Asimismo habló de su frecuente presencia en las nuevas redes sociales como TikTok, donde suele aparecer en los vídeos de su hija Francesca, y valoró las ganas de comunicación de sus usuarios.



Para el director de otras cintas como 'The Aviator' (2004) o 'The wolf of Wall Street' el "cine continúa desarrollándose y todavía está en su época de infancia". "Lo que conocimos hace cien años ha cambiado completamente y ahora se puede ir en cualquier dirección. Desconozco hacia dónde vamos", finalizó.