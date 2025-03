El pasado domingo 9 de marzo, La Casa de los Famosos Colombia vivió momentos de tensión durante la dinámica de posicionamiento, la cual se realizó justo antes de la eliminación. En esta actividad, los participantes deben argumentar por qué quieren que los sentenciados abandonen la competencia.

En la placa de nominados se encontraban La Toxi Costeña, Mauricio Figueroa, La Abuela y el comediante Coco, quien terminó siendo el sexto eliminado del reality. Todo apuntaba a que Norma Nivia aprovecharía la oportunidad para enfrentar cara a cara a La Abuela, con quien ha tenido múltiples desacuerdos dentro de la casa. Sin embargo, su decisión dio un giro inesperado de último minuto.

Norma cambió de opinión en el último momento

Las cámaras captaron a Norma Nivia aparentemente decidida a posicionarse frente a La Abuela, lo que le habría permitido decirle todo lo que ha comentado sobre ella en la casa. Sin embargo, cuando llegó el momento de actuar, optó por ubicarse frente a Mauricio Figueroa, un giro que dejó sorprendidos a sus compañeros y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Este cambio de opinión no pasó desapercibido, y ex participantes del reality como Yaya Muñoz y La Jessu no dudaron en criticar su decisión, acusándola de falta de carácter y de no cumplir con su palabra.

La reacción de Yaya Muñoz

Yaya Muñoz fue una de las primeras en reaccionar a la actitud de Norma, recordando que la actriz había asegurado que se posicionaría ante La Abuela para enfrentarla.

“Dijo que se le pararía a La Abuela, que ahora sí la escucharía”, expresó Yaya en redes. Además, cuestionó la credibilidad de Norma, afirmando que, aunque la actriz acusó a La Abuela de ser “doble cara”, terminó comportándose de la misma manera.

También destacó el dramatismo del momento: “Me encanta cómo el drama se para y es como '¿para dónde voy?', luego se dirige hacia don Mauricio, se para ante él y empieza a llorar, después de que dijo que se le pararía a La Abuela y le diría todo por haber dicho que era una doble cara”.

Para Yaya, este giro solo confirma que “el tiempo pone todo en su lugar” y que Norma no es tan directa como aparenta ser.

La Jessu también arremetió contra Norma

Por su parte, La Jessu fue aún más contundente en sus críticas. La influencer caleña aseguró que Norma "será funada" por su decisión, pues considera que faltó a su palabra al no enfrentar a La Abuela cuando tuvo la oportunidad.

“En plena pantalla le hubiera dicho (...), pero si no le ibas a decir nada a La Abuela, quédate callada”, expresó con indignación.

Además, comparó la actitud de Norma con lo que ella misma dijo en los medios de comunicación sobre el comportamiento de Yaya, insinuando que la actriz prefiere lanzar indirectas antes que confrontar directamente a sus compañeros.

Las redes sociales no perdonaron a Norma

Así como los ex participantes del reality han opinado sobre lo ocurrido, los seguidores del programa tampoco se quedaron callados. Muchos criticaron a Norma en redes, asegurando que con este movimiento “se convirtió en más tibia que Karola”, la mejor amiga de Emiro Navarro.

Los comentarios en plataformas como Twitter y TikTok se llenaron de memes y críticas hacia la actriz, con muchos espectadores sintiéndose decepcionados por su falta de confrontación.

¿Qué pasó entre Yaya y la mejor amiga de Emiro?

Este escándalo también trajo a colación un episodio reciente en el que la influencer costeña Karola Acendra, amiga de Emiro Navarro, fue acusada de ser demasiado pasiva en una confrontación con Yaya Muñoz.

Días atrás, Karola había sido invitada por videollamada al programa Buen Día para hablar con Yaya tras su eliminación. Sin embargo, aunque previamente se habían difundido videos de Karola criticando duramente a Yaya, en el programa se mostró tranquila y receptiva, evitando cualquier tipo de escándalo.

Esto generó indignación entre algunos seguidores, quienes esperaban una confrontación más fuerte. Ahora, con la actitud de Norma en la dinámica de posicionamiento, muchos hacen comparaciones entre ambas, destacando que ninguna de las dos cumplió con lo que prometieron hacer frente a las cámaras.