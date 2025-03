La tensión en 'La casa de los famosos Colombia' no solo se vive dentro del reality, sino que también se extiende fuera de las cámaras. Recientemente, Juliana Calderón, hermana de la participante Yina Calderón, y Karola Acendra, amiga cercana de Emiro Navarro, protagonizaron una acalorada discusión que ha captado la atención de los seguidores del programa.

Todo comenzó tras la eliminación de Yaya Muñoz, cuando Juliana Calderón criticó a Karola Acendra por su actitud durante una entrevista en el programa matutino 'Buen Día'. Juliana tildó a Karola de "tibia" por no confrontar a Yaya como muchos esperaban. En respuesta, Karola explicó que, al estar en televisión, debía mantener el respeto y no podía ser grosera.

Le puede interesar: Fuego cruzado: Karola le canta la tabla a Yaya tras su eliminación: "Te aprovechaste de Emiro"

La situación escaló cuando, durante una videollamada con Dímelo King, Karola reaccionó con fuertes insultos hacia Juliana, llamándola "sapa" y acusándola de buscar protagonismo gracias a la fama de su hermana. Este intercambio encendió aún más las redes sociales, donde seguidores de ambas partes expresaron sus opiniones y tomaron partido en la disputa.

“Juli, juli, Juliana, para que saltes aquí ve, sapa, porque nadie te llamó empezando por ahí... No tienes que andar metiéndote en lo que no te importa. Te voy a decir una cosa, mi reina: No, cállate que voy hablar contigo un momentito, si me quieres escuchar, ¿y no que soy tibia? Y ahora por qué no te da la gana de contestar”, fueron las primeras arremetidas de Karola Acendracontra Juliana Calderón.

Más noticias: Bombazo en La casa de los famosos Colombia: Un nuevo concursante entra tras la salida de Yaya Muñoz

La discusión no terminó ahí, porque la influencer costeña seguió dando insultos: "Cállate la boca y te respondo mi amor, cállate la boca y te respondo. Eres una sapa diciéndome colgada a mí, y la colgada aquí eres tú que sin tu hermana nadie te conociera, nada más la mamá tuya, y de vaina porque te parió. Así que cállate la boca, no te tienes que andar metiendo conmigo y mucho menos con la familia mía, Cara de mond*”, concluyó Karola.

Este enfrentamiento refleja cómo las emociones y alianzas dentro de 'La casa de los famosos Colombia' pueden repercutir en el exterior, involucrando a familiares y amigos de los participantes en polémicas que mantienen al público expectante.