La actriz Amanda Bynes, recordada por su participación en programas de televisión como The Amanda Show y All That, ha reaparecido públicamente a través de una serie de publicaciones en su perfil de Instagram. Aunque su cuenta no contiene publicaciones permanentes, la actriz compartió varias stories en las que muestra un cambio físico notorio, con el que muchos de sus seguidores no la han reconocido de inmediato.

En las imágenes, Bynes aparece con el cabello teñido, cejas más oscuras y definidas, y labios visiblemente más grandes. También se le observa un nuevo piercing en la nariz. La actriz, de 39 años, confesó en una de sus publicaciones que había tenido que aplicarse hialuronidasa, una enzima utilizada para disolver el exceso de relleno en los labios, debido a que estos habían aumentado demasiado de tamaño.

El historial médico y legal de Amanda Bynes

Este nuevo aspecto de Amanda Bynes ha generado una nueva ola de reacciones en redes sociales, en las que muchos de sus seguidores expresan preocupación por su salud mental. La actriz ha enfrentado múltiples crisis desde su retiro del mundo del espectáculo en 2010. Fue en abril de 2023 cuando salió del último hospital psiquiátrico en el que permaneció ingresada durante varias semanas, luego de ser encontrada deambulando desnuda y desorientada por una zona de Los Ángeles.

Según reportes de medios como NBC News y TMZ, Bynes fue internada tras experimentar un episodio psicótico. Desde entonces, ha estado recibiendo atención médica ambulatoria y, aunque ha recuperado parte de su independencia tras años de tutela legal, no ha restablecido el contacto con su familia.

Foto: AFP | Instagram @ amandapandapandapanda1 Amanda Bynes sorprendió a sus seguidores en Instagram con un cambio físico que reabre el debate sobre su salud.

Además de los problemas de salud mental, Amanda Bynes ha reconocido públicamente haber consumido drogas desde una edad temprana. En una entrevista con la revista Paper en 2018, la actriz reveló que comenzó a consumir sustancias como éxtasis, cocaína y MDMA cuando tenía tan solo 16 años. Estos problemas se agravaron a lo largo de los años, llevándola a múltiples enfrentamientos con la ley y a ser internada en repetidas ocasiones. Durante nueve años, sus padres, Rick y Lynn Bynes, estuvieron a cargo de su tutela legal, incluyendo la gestión de su patrimonio estimado en unos seis millones de dólares. En 2022, esa tutela concluyó por decisión judicial, permitiendo que Bynes recuperara el control sobre su vida personal y financiera.

Foto: AFP | Instagram @ amandapandapandapanda1 La actriz de 'The Amanda Show' reapareció con un estilo distinto tras años alejada del foco público.

Trayectoria artística de Amanda Bynes Amanda Bynes fue una de las figuras más destacadas de Nickelodeon en la década de los 2000. Inició su carrera en programas infantiles y adolescentes, y rápidamente dio el salto al cine, participando en películas como: Big Fat Liar (2002).

What a Girl Wants (2003).

She's the Man (2006).

Hairspray (2007).

Easy A (2010). En ese mismo año anunció su retiro de la actuación, señalando que no se sentía cómoda con su imagen en pantalla. A partir de entonces, su vida ha estado marcada por una serie de episodios que han mantenido su nombre en la esfera pública por razones ajenas a su carrera profesional.

Foto: AFP | Instagram @ amandapandapandapanda1 Amanda Bynes luce irreconocible en Instagram, donde reveló haberse disuelto el relleno de labios.

Cambios recientes en la vida de Amanda Bynes Tras su última hospitalización, Amanda Bynes regresó a su casa y ha tratado de mantener un bajo perfil. No obstante, las recientes imágenes en redes sociales demuestran que sigue despertando interés público. Su apariencia física, combinada con su historial de salud mental, ha generado nuevas dudas sobre su estado actual. Aunque no ha hecho declaraciones formales, el hecho de que haya compartido detalles sobre su tratamiento estético indica que está tratando de mantener cierto nivel de comunicación con sus seguidores. Los momentos clave en la vida de Amanda Bynes A continuación, un repaso por algunos hitos que han marcado la vida de la actriz: Inicio de carrera en Nickelodeon a los 10 años. Éxito en cine adolescente en la primera década de los 2000. Reconocimiento de adicciones en 2018. Internamientos psiquiátricos entre 2013 y 2023. Fin de la tutela legal en 2022. Reaparición en redes sociales en 2025 con nueva imagen.