La danesa Victoria Kjaer fue coronada como Miss Universo 2024 este sábado en la Arena Ciudad de México, cerrando con broche de oro la 73ª edición del certamen de belleza más prestigioso del mundo.

Kjaer conquistó al jurado gracias a su carisma, inteligencia y sobresaliente habilidad comunicativa, ganándose la emblemática corona La Luz del Infinito, una obra maestra de oro de 18 quilates adornada con diamantes y 23 perlas doradas.

La nueva soberana del universo destacó entre casi 130 participantes que, tras rigurosas rondas eliminatorias, se redujeron a un grupo de 30, luego 12, y finalmente las cinco finalistas.

Entre las últimas competidoras se encontraban María Fernanda Beltrán, representante de México; Ileana Márquez, de Venezuela; Opal Suchata, de Tailandia; y Adetshina Chidimma, de Nigeria.

Kjaer no solo representará la belleza y talento de las mujeres a nivel mundial, sino que también asumirá un papel clave en causas benéficas y proyectos internacionales, reafirmando su posición como líder global.

“Te conocí cuando yo era solo una soñadora, alguien que se atrevía a caminar por el mundo con los pies en el suelo, sin tacones y sin la idea de que algo tan grande podría llegar a sucederme. Me amaste por lo que soy, sin importar el título o la corona. Siempre estuviste detrás de todo, apoyándome, empujándome a ser mejor, recordándome mi valor cuando el camino se ponía difícil y las dudas me invadían”, inició la finalista.

Después, reveló que su relación es a distancia, pero que aun así la misma se ha hecho más fuerte cada día. “La distancia nunca fue fácil, vos en México y yo en Bolivia. Cada día, a pesar de los kilómetros que nos separaban, me diste fuerza, me acompañaste en silencio, y me diste esa fe que tanto necesitaba. Cuando pensaba que no podía seguir, cuando las emociones me desbordaban y el cansancio me vencía, tú estabas allí, en cada palabra, en cada mensaje, recordándome lo capaz que soy”.

Finalmente, le brindó unas palabras de agradecimiento. “Hoy, cuando miro todo lo que he logrado, sé que, sin tu amor, sin tu apoyo, no estaría donde estoy. Gracias por estar a mi lado en cada paso, por hacerme sentir que, aunque estemos lejos, nunca estuve sola. Gracias por ser mi pilar y mi compañero. Porque detrás de cada logro, de cada triunfo, siempre hay una historia de amor que nos impulsa a ser mejores”.