A pesar de que Andrea Valdiri y Felipe Saruma fueron vistos como una de las parejas más estables del espectáculo en Colombia, su separación el año pasado tomó a todos por sorpresa. Ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones oficiales sobre los motivos de su ruptura, aunque en redes sociales se ha especulado ampliamente al respecto, insinuándose incluso que pudo haber una infidelidad de por medio.

Inicialmente, tras el divorcio, parecía que mantenían una relación cordial y amistosa. Sin embargo, con el paso del tiempo dejaron de aparecer juntos, lo que alimentó más rumores sobre una posible tensión entre ellos.

¿Felipe Saruma envió una indirecta a Andrea Valdiri?

Desde su separación, Felipe Saruma ha estado concentrado en su trabajo como productor audiovisual, una carrera que comparte con sus más de 4,5 millones de seguidores en Instagram. En su perfil, ha estado publicando videos cómicos relacionados con la vida en pareja, lo que ha llevado a algunos de sus fans a interpretar esos clips como mensajes indirectos dirigidos a ‘La Valdiri’. Según estos seguidores, Saruma estaría utilizando el humor para narrar de manera sutil lo que verdaderamente ocurrió entre ambos.

En una de sus publicaciones recientes, Saruma sorprendió con un video en el que, interpretando un papel, expresa que todavía siente algo por una de sus exparejas. Aunque se trata de una actuación, el contenido no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca su vida personal.

En el video, simula una conversación telefónica donde declara: “No te he olvidado, ¿era eso lo que querías escuchar? No te he superado aún. Desde lo más profundo de mi corazón deseo volver a estar contigo, revivir lo que fuimos. Pienso en ti constantemente, desde que amanece hasta que anochece. Ni siquiera recuerdo bien por qué terminó todo, tal vez fueron las circunstancias del momento. Te echo de menos, extraño todo lo que compartimos”.

Luego, Saruma le propone a su expareja la idea de darse una nueva oportunidad: “Tengo una propuesta para ti: que dejemos atrás todo lo malo, que nos perdonemos, que abramos una puerta al futuro que Dios tiene para nosotros. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y volver a ser felices”.