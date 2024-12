El mundo del cine y de la televisión, en España, está de luto tras conocerse el fallecimiento del actor José de la Torre, a sus 37 años. El artista había sido diagnosticado de una grave enfermedad hace seis meses, de la que solo era conocida por su círculo más cercano, según informó la revista Hola.

De la Torre, es recordado por participar en exitosas series como ‘Vis a vis’, ‘Amar es para siempre’ o ‘Toy boy’, de Netflix donde le dio vida a Iván Nieto, el dueño de un club de strippers.

De acuerdo con los medios españoles, el actor nació en Montilla en 1987 y se formó en la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Málaga. "Cuando entré era el único de mi clase que no había formado parte de ninguna compañía o había hecho alguna obra anteriormente en el colegio o en el instituto", contó en una entrevista.

Su fallecimiento fue lamentado en redes sociales por sus seguidores y amigos, entre ellos, el cantante Pablo Alborán, quien no dudó en expresar su dolor.

"No puedo creer que te hayas marchado tan pronto José. Estoy devastado por tu partida. Mando un beso muy fuerte a toda la familia y amigos. Nunca te olvidaremos, José. Estés donde estés, seguro que llevas puesta una camiseta hawaiana, un bigote killer y unas gagas como las que llevábamos aquel día. Te voy a echar mucho de menos amigo", escribía en sus stories de Instagram.

Por su parte, la cantante y también actriz Lolita Flores, ha recordado que compartieron tablas en la obra de teatro Salomé y, aunque admite que "apenas" lo conocía asegura que "me duelen tus 37 años, qué injusta es la vida a veces", escribe. "Guapo por fuera y por dentro, me duele tu ida, me duele, y me duele el dolor de los que te han querido. Yo no tuve tiempo de quererte, pero sí de conocerte, José. El consuelo para tus padres y tu hermana será difícil: el cielo te espera con los brazos abiertos. Qué tristeza. Muy pronto, te has ido muy pronto", concluye.