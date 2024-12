Justin Baldoni, director y protagonista de la película 'Romper el círculo', compartió en una reciente entrevista que, hace poco, fue diagnosticado con un trastorno mental.

Baldoni, de 40 años, habló en el podcast 'How to Fail', de Elizabeth Day, sobre el impacto que le causó descubrir que padece de TDAH. El artista reflexionó sobre las emociones que experimentó al enterarse de que tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad, décadas después de haber luchado en la escuela.

“Me diagnosticaron oficialmente a los 40 años. Esto ocurrió después de, probablemente, cuatro años en los que mi terapeuta sugirió que sería una buena idea obtener un diagnóstico formal. Me empujó en esa dirección porque un tema recurrente en mis sesiones de terapia era esta sensación de no ser suficiente”, confesó.

Luego agregó: “Me di cuenta es que he vivido gran parte de mi vida sintiéndome como si tuviera un déficit, como si estuviera retrasado, como si no fuera como los demás”.

La estrella de 'Jane, the Virgin' explicó que ya había indicios del diagnóstico cuando era más joven, pues le habían dicho que “estaba fuera de control”, “no prestaba atención” y era “disruptivo”. También recordó que se suspendieron las reuniones de padres y maestros. “No tengo ningún recuerdo positivo de la escuela”, afirmó Baldoni. “Leer siempre fue muy difícil”.

“Recuerdo que, a una edad muy temprana, tenía que releer y releer páginas una y otra vez, porque leía y luego olvidaba lo que había leído. Y eso continuó durante toda mi vida”, reveló. “Hubo materias en las que destacaba porque me interesaban mucho”.

Esa situación lo llevó a sentirse "estúpido", ya que no tenía a nadie con quien “hablar de ello” en ese momento, ni siquiera a sus padres, de quienes sospechaba, por conversaciones indirectas, que también "lo tenían diagnosticado". Sin embargo, señaló que sus padres “no querían” que se sintiera como si “tuviera una discapacidad” y decidieron no “hacerle pruebas” ni medicarlo a una "edad temprana", una decisión con la que, finalmente, estuvo de acuerdo.

“No querían que me drogara con algo, y en ese entonces el TDAH no se comprendía bien”, explicó el actor. “Era un déficit. Estaba destrozado, y creo que no querían criarme sintiéndome así. Irónicamente, como no había nadie con quien hablar, nadie me dio espacio. Me sentí destrozado”.

Sin embargo, Baldoni aseguró que su mentalidad ha cambiado desde que recibió el diagnóstico de TDAH y neurodivergencia. Ahora se muestra mucho más “compasivo” consigo mismo, especialmente al recordar su infancia.