Este domingo se conoció que la actriz Sandra Reyes había fallecido a sus 49 años. La noticia tomó por sorpresa a los colombianos, ya que, hasta hace poco, la artista participó en dos producciones nacionales, entre ella, la telenovela del Canal RCN, ‘Rigo’.

Poco después se supo que la causa de su fallecimiento se debió a que padecía cáncer de seno. Ante esto, en redes sociales, sus seguidores se hicieron preguntas en cuánto a dicha enfermedad, como, por ejemplo, ¿cuándo se enteró? Ahora, una de las mejores amigas de Reyes aclaró muchas de las dudas que se presentaron tras el fallecimiento de la bogotana.

La actriz Aura Helena Prada conversó con la revista Vea, y allí brindó algunos detalles de su amistad con de Sandra Reyes y de sus últimos días. “Mi relación con Sandra siempre fue como muy íntima, muy de hermanas, esa es la verdad”, indicó Prada. Asimismo, recalcó que en su amistad, de más de 20 años, compartieron muchas cosas, como sus experiencias de vida.

Entre otros detalles de sus últimos momentos, la actriz de ‘Rigo’ estuvo consciente hasta el final y esto le habría permitido despedirse de sus seres queridos, hecho que para Aura Helena fue un regalo.

Por otra parte, en redes sociales se especuló que Reyes se negó a someterse a los tratamientos propios para atacar dicha enfermedad, ante esto Aura Helena Prada dijo: “No me corresponde hablar de eso”.

Finalmente, la amiga de Sandra asegura que le dejó una gran lección. “La gran lección que me deja, creo que me la dio el último día que la vi, me hizo ver la muerte de otra manera”.

“Cuando yo me despedí, Sandra, el sábado en la noche, me regaló un momento muy bello, de paz, de tranquilidad y me fui tranquila. Creo que Sandra me preparó para la muerte de otros seres queridos. Creo que ya me deja una gran lección en eso. Y por supuesto la lección de la autenticidad, de ser leal a sus creencias, a sus sentimientos, a lo que tenía en su corazón y en su cabeza. Digamos que a nivel de vida en general, esa lealtad consigo misma, me hizo ver la muerte de una manera muy, muy diferente y lo agradezco porque me reconcilié con esa idea de morir”.