La creadora de contenido Yina Calderón ofreció una entrevista en el programa RCN Mundo, donde compartió un mensaje directo a las nuevas generaciones: dejar de idealizar el mundo de las redes sociales y priorizar los estudios. En conversación con los presentadores Sergio Barbosa, Felipe Torres y Lina Pérez, Calderón afirmó que ser influencer es más una cuestión de suerte que una opción profesional estable.

¿Por qué Yina insiste en la educación?

Calderón expresó su preocupación por la cantidad de jóvenes que ven las plataformas digitales como su única vía de éxito. “Tienen que sacarse eso de la cabeza. Hay que estudiar”, enfatizó. La empresaria subrayó que muy pocos logran destacar entre millones de usuarios y recomendó a los jóvenes prepararse académicamente para asegurar su futuro.

“Hay 50 millones de colombianos y solo 10 influencers famosos. En mi caso, fue gracias a Dios que me alumbró, pero no a todos les pasa igual. Por eso tienen que prepararse”, comentó. Calderón también recordó que, aunque siempre soñó con ser una figura pública, decidió estudiar Derecho por recomendación de su padre. “Hoy puedo hablar de muchas cosas, no solo de chismes, y eso es gracias a mi carrera”.

¿Es sencillo el camino de un influencer?

La influenciadora advirtió que, aunque muchos crean lo contrario, la vida en redes no es tan fácil como parece. Subrayó que ser creador de contenido implica un desgaste físico y mental constante. “Todos los días tienes que pensar en algo que genere vistas, y eso agota”, confesó.

Calderón mencionó que incluso su sobrino ha manifestado querer ser influencer como ella. “Eso está mal. Las vistas no se generan solas, es un trabajo duro y diario”, afirmó. Además, hizo un llamado a desmitificar esta carrera: “¿Por qué creen que solo hay un Westcol? Porque no es fácil mantener el interés de la gente”.

El bullying: un costo emocional de la fama

Durante la entrevista, Calderón compartió que ser figura pública también trae desafíos emocionales. Confesó que ha sido víctima de bullying desde niña y que la exposición en redes sociales ha reactivado esa vulnerabilidad.

“He perdido varias cuentas en Instagram. En la primera, ya tenía 5 millones de seguidores. Conseguir seguidores es muy difícil, y perder una comunidad así es frustrante”, reveló.