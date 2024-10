Yina Calderón la exprotagonista de "Protagonistas de Novela" y empresaria de fajas es conocida por su carácter polémico, sus opiniones sin filtros y sus constantes cambios en la forma de interactuar con sus seguidores. Recientemente, Yina volvió a ser noticia por la inesperada inhabilitación de su octava cuenta de Instagram, lo que ha despertado reacciones encontradas entre sus seguidores.

A lo largo de su carrera como creadora de contenido, Yina Calderón ha enfrentado varios cierres de sus cuentas en redes sociales, principalmente en Instagram, donde sus publicaciones suelen generar controversia. En esta ocasión, su octava cuenta fue cerrada sin explicación clara, algo que la influencer atribuye a una "persecución" en su contra.

“Ayer preferí quedarme en mi cuarto. Saber que ya es una persecución hacia mí es doloroso. Me he levantado 7 veces en Instagram, pero una 8 no sé si tenga fuerzas”, expresó Calderón a través de un comunicado dirigido a sus seguidores. A lo largo de los años, la influencer ha sido objeto de múltiples inhabilitaciones debido a publicaciones que, en varias ocasiones, han sido consideradas explícitas o controvertidas. No obstante, esta vez la situación parece haberla afectado más profundamente.

La empresaria comentó que su inhabilitación constante le ha generado una gran carga emocional y la ha llevado a replantearse su presencia en las plataformas digitales. “Necesito tiempo para tomar una decisión porque ya no sé si tenga las fuerzas. Octava cuenta inhabilitada”, añadió. A pesar de su desánimo, Calderón decidió abrir una nueva cuenta en Instagram bajo el nombre de yinacalderontv, que ya está próxima a alcanzar los 10 mil seguidores.

Poco después de la pérdida de su cuenta, Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que se disfraza de la fallecida cantante británica Amy Winehouse como parte de la celebración de Halloween. En el video, Calderón personifica a una Amy Winehouse abrumada por la presión de los paparazzi y los fans, reflejando un estado de tristeza que algunos interpretaron como una metáfora de su propia experiencia en redes sociales.