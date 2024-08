En un giro inesperado, Jenna Ortega, la joven estrella de ‘Wednesday’ y ‘Beetlejuice 2’, ha decidido enfrentar de frente uno de los rumores más extravagantes que ha circulado en redes sociales: un supuesto romance con el icónico Johnny Depp. Sí, has leído bien. Aunque parezca sacado de una película de Hollywood, este rumor ha causado un gran revuelo, y Jenna no ha tardado en desmentirlo categóricamente.

Uno de los momentos más curiosos de esta historia ocurrió mientras Jenna estaba filmando " Death of a Unicorn. " Según la actriz, el actor Richard E. Grant se le acercó en el set y, en tono jocoso, le dijo: "Oh, entonces tú y Johnny...". Jenna, sin poder contener la risa, le explicó que ni siquiera conocía personalmente al actor de "Piratas del Caribe." "Fue realmente gracioso", agregó, mostrando que aunque estos rumores puedan ser molestos, también pueden resultar absurdos.

Durante una entrevista reciente para la promoción de " Beetlejuice 2 ," Jenna abordó el tema con una mezcla de incredulidad y humor. " Probablemente el rumor más loco que he escuchado es que tenía una relación seria con Johnny Depp y que quería que todos nos dejaran en paz," comentó. "Eso es tan loco para mí. Nunca dije algo así". La actriz, visiblemente sorprendida por la creatividad de los rumores, no pudo evitar reírse al recordar cómo sus propios compañeros de rodaje llegaron a mencionarle el tema.

Ante la creciente ola de especulaciones, el equipo de Johnny Depp no tardó en tomar cartas en el asunto. "El Sr. Depp no tiene ninguna relación personal o profesional con la señorita Ortega. Nunca la conoció ni habló con ella," afirmó un representante del actor, dejando claro que los rumores no solo eran infundados, sino que también tenían el potencial de dañar la reputación de ambas estrellas. La situación se volvió aún más seria cuando se especuló que Johnny Depp podría aparecer en "Beetlejuice 2," lo que el equipo del actor también negó rotundamente.

A pesar de todo este alboroto, lo cierto es que Jenna Ortega ha estado en el centro de atención gracias a su papel en la secuela del clásico de Tim Burton, "Beetlejuice." En esta película, Jenna interpreta a Astrid Deetz, la hija del personaje de Winona Ryder. Aunque Johnny Depp no tiene ninguna participación en la película, el rumor de su posible aparición fue suficiente para encender aún más las especulaciones.