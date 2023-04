Epa Colombia publicó chat con Yina Calderón ¿harán las paces?, algunos dicen que es puro marketing

Hay que recordar que, hace un par de días, Epa y Yina tuvieron un altercado, porque ella se metió con su emprendimiento de keratinas.

La DJ aseguró que aquel producto de Daneidy había bajado de precio y que para ella, al hacer esto, se bajaba la calidad. Luego de estas declaraciones, la misma Epa Colombia le escribió a Yina para aclarar la situación y se puede ver cómo le escribió tremendo manuscrito para defenderse.

"No le he bajado a las keratinas, al contrario, este año le subí a todos mis productos. Tengo gama alta y media de 150 mil hasta 35 mil. Aún así son demasiado buenos, no tengo que estar regalando mis productos", expuso.}

Asimismo, le dijo que por qué había alguna necesidad de dañar una empresa o hablar mal. "¿Tu sabes por qué saqué la keratina de 35? No, no hay necesidad de hablar. Jamás me he metido con tu empresa y menos con tus fajas".