Epa Colombia no se guardó nada y le respondió a Yina Calderón: "jamás me he metido con tus fajas"

Epa Colombia se pronunció acerca de lo que dijo Yina Calderón de sus keratinas.

Luego de estas declaraciones, la misma Epa Colombia le escribió a Yina para aclarar la situación y se puede ver cómo le escribió tremendo manuscrito para defenderse.

Te explico. No le he bajado a las keratinas, al contrario, este año le subí a todos mis productos. Tengo gama alta y media de 150 mil hasta 35 mil. Aún así son demasiado buenos, no tengo que estar regalando mis productos. Para nadie es un secreto, que todo el comercio en todas las áreas han estado suave".

Asimismo, le dijo que por qué había alguna necesidad de dañar una empresa o hablar mal. "¿Tu sabes por qué saqué la keratina de 35? No, no hay necesidad de hablar. Jamás me he metido con tu empresa y menos con tus fajas".

Y esto no quedó ahí, ya que a través de la cuenta de sus productos decidió hablar más sobre esto. "Una vez Yina me ayudó con su publicidad, cuando lo del TransMilenio. ¡Qué cara me ha salido esa publicidad. En fin, siempre viviré agradecida con ella y con todas las personas que me apoyan.