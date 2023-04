Epa Colombia habla sin pelos en la lengua y confesó que puede ir a la cárcel: "voy a salir adelante"

La siempre polémica Epa Colombia se refirió a las acusaciones que le hacen de lavar dinero.

Con 27 años, la joven influencer ya goza de varios lujos y comodidades, siendo los autos uno de sus más excéntricos gustitos, pues Epa Colombia tiene varios y muy costosos.

Ese fin de semana, Epa Colombia le concedió una entrevista a Vicky Dávila, en la que habló de varias polémicas, entre ellas el proceso en su contra por vandalismo contra Transmilenio y el dinero que gana, dado que muchos dicen que lava dinero, especialmente después de que se conociera un video en el que lanza dinero desde un helicóptero.

Confiesa que podría ir a prisión

En 2019, Epa Colombia se grabó muy orgullosa rompiendo con un martillo una estación de Transmilenio, razón por la que llegó incluso aser condenada a 22 años de cárcel, no obstante, ella apeló y el proceso sigue en curso. Si bien ella sigue como si nada, confesó que aún tiene miedo de ir a prisión.

"Bueno, amiga, como sabes, me dieron 22 años de cárcel. Hubo varias audiencias, acepté cargos, me la rebajaron a diez, luego vieron que no tenía ningún antecedente en el colegio, pleito o problema. Entonces me la bajaron a ocho. En la última audiencia, Dios me dijo que se iba a manifestar. Entonces me dieron tres años y ocho meses. Pero TransMilenio decidió apelar porque no le parecía correcto. Dijo que yo debería estar en la cárcel para mostrarlo como un ejemplo, es decir, vamos a darle un escarmiento. No fui a la cárcel y desde ahí dije: voy a salir adelante. El caso está en la Corte Suprema", dijo en la entrevista con Semana.

¿Lava dinero?