Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, ha compartido detalles sobre su experiencia dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. La empresaria e influenciadora, quien cumple una condena de cinco años y dos meses, ha utilizado distintos espacios para hablar sobre su proceso de adaptación y las emociones que ha enfrentado estando privada de la libertad.

En una reciente entrevista con Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, la creadora de contenido se sinceró sobre su rutina, la convivencia con otras internas y las lecciones que ha aprendido en este tiempo.

¿Qué apodo le dieron a Epa Colombia en la cárcel?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su relato es el sobrenombre que le pusieron sus compañeras de reclusión. Al recibir su uniforme carcelario, Daneidy no sintió rechazo por la prenda, sino que incluso le pareció atractiva. Esto llevó a que algunas internas comenzaran a llamarla "School Epa Colombia", en referencia a su estilo y su actitud dentro del penal.

“El uniforme bien, me parece lindo. Me gusta. Me dicen ‘School Epa Colombia’ aquí adentro”, mencionó con humor.

¿Cómo es la rutina diaria de la influenciadora en prisión?

La creadora de contenido detalló que dentro de la cárcel sigue un horario estricto. Su día comienza temprano, cuando debe estar presente en el conteo obligatorio de reclusas.“Todos los días me levanto a las 7 de la mañana, la contada es a las 7:30, es cuando nos cuentan afuera de nuestra celda para ver que estemos bien”, explicó.

Después de esto, busca formas de pasar el tiempo con las pocas actividades disponibles en la cárcel. Entre sus opciones están leer la Biblia, caminar por los pasillos y jugar fútbol, aunque admite que las posibilidades de entretenimiento son bastante reducidas.“A veces me siento, leo la Biblia, camino un poco por el pasillo porque uno no puede hacer mucho”, agregó.

