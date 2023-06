Epa Colombia fue envidiada al mostrar lujosa colección de carros: "Ni Maluma lo entendería"

Epa Colombia no pudo contenerse y mostró todos sus carros ¡El sueño de muchas!

La empresaria de Keratinas ha sorprendido a todos, luego de que esta colección de vehículos llegara a su casa. La mujer no podía estar más feliz y por eso tuvo el valor de presumirlos a sus seguidores, quienes han estado ahí apoyándola desde el principio. Respecto a esto, los comentarios no se hicieron esperar y muchos no sabían ni qué decir.

"No entiendo el motivo de dañar los carros con esos colores", "Yo esperando algo más exótico McLaren", "Lo único lindo que quiere son los carros", "Algún día tendré mi colección", "Tan bonitos", "Y la humildad dónde quedó", "Cuál es el problema, en qué nos afecta déjenla ser feliz", "Dejen la envidia", "Y entonces porqué sufre si tiene lo suyo", entre otros mensajes.