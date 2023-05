Sara Uribe es comparada con Epa Colombia por "horrible" maña que tiene: "cuando la soledad invade"

Sara Uribe fue criticada por confesar la extraña maña que tiene y que puede ser un poco asquerosa.

A diario sube diferentes capturas en donde se roba la atención de todos sus seguidores. Además, ha dejado impactado por ser una luchadora y emprender.

Sin embargo, también hay quienes la critican por cómo habla y por las cosas que hace a diario. En esta ocasión, sus casi 7 millones de fans en Instagram, decidieron participar en la dinámica de preguntas que puso Sara. Allí uno de los internautas no se quiso quedar con la duda y le preguntó "Algo que no sepamos de ti".

"Que me robó las toallitas chiquitas de los hoteles para dormir en mi casa. No puedo dormir sin mi toallita y me acaricio la cara con ella para dormirme", aseguró.

Más de uno quedó en shock porque aquella confesión y hasta aseguraron que se estaba pareciendo a Epa Colombia por su "hablado ñero". Además, los comentarios no se hicieron esperar y le dijeron que eso era muy asqueroso, porque quién sabe dónde habían estado esas toallitas.

"Con una toalla de hotel medio mundo se ha secado la 'pompis' y Sarita se las pone en la cara", "Uyy Noo ni usarlas es buena idea", "Sara esta muy parecida a la Epa Colombia", "Que boleta ni que no tuviera plata cuestan 5000 pesos", peores cosas se menten en la boca y tragan", "ahora los hoteles estarán pendiente de tu salida", "Raya entre lo cringe y lo tierno"