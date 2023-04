Yina Calderón habló de Epa Colombia y dijo que no es una buena persona: "está tostada de la cabeza"

Yina Calderón reveló por qué le escribió a Epa Colombia y resultó diciendo unas cuantas verdades de ella.

La exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra Tele' dijo que ella le escribió en son de paz, pero Daneidy lo que hizo fue publicar el chat de ellas dos.



Además, puso una pregunta que a Yina le molestó bastante y fue "quién le dio mi número". Una amiga que tienen ellas en común fue quien le dio el celular de Epa para estar bien, pero por ello Calderón se sintió "traicionada" de alguna manera.

Yina tuvo que dar su opinión frente a lo ocurrido y esto fue lo que dijo. "Yo la verdad no entiendo, porque era ella la que me buscaba para hablar. Ella está tostada de la cabeza. Luego de lo que pasó puedo decir que ella no es una buena persona", dijo Yina.

En dicho video que subió, también aclaró que Epa y ella nunca se la han llevado bien. Que no es mentira la mala relación que siempre han tenido. Sin embargo, por aquel mensaje quería abrirse un poco y dejar la pelea a un lado, pero se llevó una sorpresa.

Hay que recordar que, hace un par de día Epa y Yina pelearon porque ella se metió con emprendimiento de keratinas. La DJ aseguró que aquel producto de Daneidy había bajado de precio y que para ella, al hacer esto, se bajaba la calidad.

Luego de estas declaraciones, la misma Epa le escribió a Yina para aclarar la situación y se puede que le escribió un gran manuscrito.