Maryan Gómez, conocida deportista colombiana, falleció el 31 de agosto de 2024 en una clínica de Bogotá. Tenía 29 años y era oriunda de Villavicencio. Inicialmente, su familia comunicó que su muerte fue causada por una complicación pulmonar. Sin embargo, otras personas allegadas a la joven están desmintiendo dicha versión.

Por otro lado, Jorge Luis Carballo, amigo de Maryan Gómez, publicó en su Instagram una conversación que tuvo con ella pocas horas antes de su muerte. En el texto, él le preguntó cómo estaba y ella le indicó que un poco enferma. Luego, se enviaron unos audios, pero se desconoce el contenido de ellos.

“Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti (...). Horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que sería de esta manera... Se me parte el alma al pensar que te fuiste pensando que no importabas para nadie, pero sabes que siempre solo yo te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto. La gente nunca mereció tu corazón tan grande. Me quedo con el recuerdo de que siempre estabas para quien te necesitara, dispuesta a ayudar. Te veo en otra vida, donde encontrarás todo el amor que el mundo te negó”, expresó Carballo.