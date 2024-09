La relación amorosa que mantienen los actores Jim Velásquez y Alina Lozanoha generado bastante polémica en las redes sociales, debido al margen de 30 años de edad que los separa.

Alina y Jim también han compartido con sus seguidores que les gustaría ser padres , pero la edad de la mujer no ha permitido que esto sea una realidad.

Después de este suceso, la pareja ha enfrentado varios hechos como la supuesta estafa de la que fueron víctimas en su luna de miel o la pelea que se generó en la portería del conjunto en el que vivián cuando no dejaron ingresar al joven, de 24 años.

Jim Velásquez fue robado, asegura Alina Lozano

De acuerdo con la colombiana, de 55 años, recientemente su pareja fue víctima de hurto en Bogotá y de esta manera perdió su celular. Ahora, se estaría estafando en su nombre.

Te podría interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez revelaron cómo se llamará su hijo

“Amigos, por acá contándoles que le robaron el celular a Jim Velásquez, así que, por favor, a todos los contactos que tenemos en común, no abran nada que les envíen, él no está pidiéndole plata a ninguna persona, es una estafa. No abran nada, por favor. Le robaron el celular a Jim. Pilas”, advirtió la actriz.

Jim Velásquez también habló al respecto en las redes sociales: “Me robaron el celular y están robando por WhatsApp, no respondan, no soy yo”.

Por último, dejaron claro que están intentando recuperar las cuentas digitales del actor, pero ha sido una tarea complicada, por lo cual, reiteran tener cuidado con los mensajes directos que estén recibiendo de los perfiles del joven.

No dejes de leer: ¿Demasiado? La íntima petición de Jim Velásquez a Alina Lozano en su aniversario generó gran polémica