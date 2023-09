Ella es Diana Puente, la hermana de Anahí que fue candidata a Miss Perú 1993

La integrante del grupo de RBD afirmó que su papá, enrique Puente, estuvo casado en Perú producto del amor con su esposa de ese entonces, nació Diana.

Luego de esto, se divorció de la mujer y se devolvió a México. Allí se dio una nueva oportunidad en el amor y conoció a Tysha Portilla y tuvieron a Anahí. Al parecer, cuando RBD fue a perú en el 2006, Anahí se vio con su hermana y también se reencontró con su padre.

Estas fueron algunas de las palabras que dijo la actriz de 'Rebelde', en donde confesó cómo no le gusta decirle a Diana. "No me gusta la palabra media hermana. Ese matrimonio no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá, se casaron y nació mi hermana Marichelo, después yo llegué a este mundo", explicó.

Ahora bien, hay que destacar que Diana tiene 57 años y vive en la capital de Perú, Lima. Y como fortuna, en 1993 fue una de las candidatas a Miss Perú. A pesar de que no ganó, sí es recordada como la mujer que tiene uno de los rostros más bellos del país.