Christian Chávez, de RBD, pide perdón tras críticas por usar traje de "charro rosa"

Christian Chávez re refirió a su particular traje rosa que utilizó en gira de RBD.

En las últimas horas, han puesto malos comentarios sobre Maite y Dulce María. Porque hace poco tiempo tuvieron a sus hijos, por lo cual dicen que están subidas de peso.

A pesar de esto, la integrante rubia salió a defenderlas de aquellos que hablaron mal, porque hay internautas que dicen que están perfectas.

Ahora bien, otro que ha sido criticado es Christian Chávez, quien tuvo que pronunciarse recientemente por el traje rosado que utilizó en uno de sus conciertos. En los comentarios le dijeron que tenían que buscar un mejor asesor, porque no iba con lo que querían mostrar de esa cultura mexicana.

"Si incluyen en su espectáculo algo con mariachi, ojalá pudieran asesorarse antes de portarlo", "Eres increíble", "El traje de charro se porta con Gran Elegancia y Orgullo", "Cris no es hate, pero el traje de charro lo debes portar con respeto", "Pffff qué chingonería. Felicidades Chris", "Me encantas de pink mariachi", dijeron algunos.

Hay que destacar que, Christian Chávez tiene más de 4 millones de seguidores en su Instagram. Allí ha documentado todo sobre la gira de RBD, que ha sido todo un éxito en Estados Unidos. Muchos ya los esperan por Colombia, que será a principios de noviembre.