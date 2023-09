Boda de Anahí Puente y Manuel, ¿presidente de México trató de impedirla?

La boda de Anahí Puente y Manuel Velasco fue el 25 de abril de 2015.

Los fanáticos están muy felices de ver a los personajes principales de esta gran serie, que se robó el corazón de muchos. Mía Colucci, Roberta, Diego, Lupita, Giovanni. Lastimosamente, Miguel (Poncho Hererra) no pudo estar, por cuestiones personales. A pesar de esto, él les envió un mensaje con todo el positivismo para darla toda en el escenario.

Boda de Anahí Puente y Manuel, ¿presidente de México trató de impedir?

Ahora bien, una de las integrantes de RBD contrajo matrimonio el 25 de abril de 2015. Este fue el caso de Anahí Puentes, quien encontró el amor en Manuel Velasco. De aquella relación nacieron dos niños, Manuel y Emiliano.

Los fans aman esta pareja y están cada vez más felices por ellos. Juntos han superado obstáculos y hasta él estuvo acompañando a su esposa en el tour de Rebelde. Algo que ha sido admirado por todos.

Ahora bien, se conoció que el presidente de Mexico, Enrique Peña Nieto, no quería que ellos dos se casaran y le dijo que no lo hicieran. Frente a esto, la misma Anahí habló acerca del tema.

"No creo que haya sido tan así. Yo entiendo que en ese momento las cosas estaban tal vez complicadas y tal vez no era el mejor momento. Entiendo que era un tema muy mediático. Lo último que yo quería era perjudicar a nadie, jamás he querido perjudicar a nadie. Lo único que queríamos era casarnos y creo que tomamos la decisión correcta", expresó la integrante de RBD.