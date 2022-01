El porqué de la inesperada nacionalidad de las hijas de Falcao y Lorelei Tarón

Lorelei Tarón explicó por que sus hijas tienen una nacionalidad desconocida.

El caso de Radamel Falcao no ha sido ajeno a esta situación, pues su paso por Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Galatasaray, entre otros equipos, ha implicado que su familia tenga que desplazarse en periodos de tiempo no muy extensos y con esto, que el nacimiento de sus hijos se haya dado en distintos países.

En ese orden y ante las dudas de los seguidores, fue justamente la esposa del 'Tigre', Lorelei Tarón, quien aclaró las incógnitas que giran en torno a su familia.

A través de sus redes sociales, Tarón explicó que su hijas "han nacido en el lugar donde el papá tenía que estar en ese momento" y a su vez agregó que "lo importante no es el lugar, sino estar juntos, porque tanto para la mamá como para el papá es un momento único”.

“Por ejemplo, con Domi, llegamos a Mónaco y a la semana la tuve, y todavía no teníamos casa, estábamos en un hotel. Yo me entendía con los doctores por señas porque no entendía nada del francés en ese momento”, fueron otros detalles que Lorelei dio al respecto.

No obstante, muchos también preguntaron a Lorelei por qué las pequeñas tenían nacionalidad polaca, si sus padres son de nacionalidad argentina y colombiana.

“Porque yo también tengo nacionalidad polaca (por mi familia) aparte de la nacionalidad argentina, entonces con mi esposo decidimos otorgarles la nacionalidad polaca, algún día ellas decidirán si quieren la argentina o la colombiana”, fue la explicación de la esposa de Falcao a las dudas.