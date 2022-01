James no pierde la fe y envía mensaje optimista sobre futuro de la Selección Colombia

El volante reaccionó en redes sociales tras la derrota de Colombia ante Perú.

Con este resultado, el equipo nacional descendió hasta el sexto puesto en la tabla de posiciones y estaría quedándose por fuera de la Copa del Mundo.

Lea también: ¡Mucho lindo! JuanFer Quintero no se da por vencido y envía mensaje a la Selección

A pesar de la derrota, uno de los jugadores más destacados de Colombia fue el volante James David Rodríguez, quien a pesar de que por momentos se vio lento en el terreno de juego y falto de ritmo, se resaltó por encima de sus compañeros.

Rodríguez aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje con sus seguidores, en el cual demostró confianza en sus compañeros y aseguró que el plantel seguirá luchando hasta el final.

Le puede interesar: Epa Colombia dice que no se opera más porque sino queda como Yina

"Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma".

Ahora, la Selección Colombia está instalada en Córdoba, Argentina, para prepara el compromiso contra el seleccionado argentino del martes 1 de febrero en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda están con la obligación de ganar si quieren seguir con opciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022.