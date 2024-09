Durante una conversación en el podcast conducido por Yeison Jiménez,reconocido cantante de música popular, la modelo y presentadora Laura Acuña compartió tres situaciones incómodas que ha vivido a lo largo de su carrera en el mundo de las entrevistas.

Uno de los momentos más sorprendentes incluyó al icónico cantante puertorriqueño Daddy Yankee,quien el año anterior anunció su retiro definitivo de los escenarios durante un concierto en San Juan (Puerto Rico), mencionando que su nuevo camino sería "algo completamente diferente" y enfocado en su fe junto a Dios.

Acuña recordó un incidente en una entrevista en vivo con Daddy Yankee, donde el inesperado sonido de pólvora cercana generó una confusión, haciendo que el artista pensara que eran disparos.

"Estábamos sentados con Daddy Yankee, quien rara vez concedía entrevistas, y yo no sé por qué aceptó sentarse conmigo. Además, soy su fan número uno. En ese momento yo solo pensaba: 'Dios mío, ¿qué le pregunto que no resulte una tontería?' Comencé la entrevista y, de repente, se escucha un ta-ta-ta-ta justo detrás. Daddy Yankee casi salta a la piscina del Hotel Las Américas. Yo no entendía qué pasaba, y todo esto estaba ocurriendo en vivo. Resultó ser pólvora, pero él casi termina debajo del agua (risas). Me decía: ‘No, es que yo vengo del Barrio Fino’ (risas). Y yo solo pensaba: '¡No puede ser! ¡Me están arruinando la entrevista con Daddy Yankee!' (risas)", relató Acuña.

A pesar del susto, Acuña confesó que ese evento terminó siendo uno de los más memorables en su carrera, expresando su profunda admiración por el artista.

"De los momentos más chéveres, aunque fue incómodo, estar junto a Daddy Yankee me pareció impresionante", enfatizó.

Otra situación que Laura Acuña preferiría olvidar tuvo lugar durante las transmisiones del Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena, cuando las presentadoras debían salir en vivo vistiendo bikini, una experiencia que calificó como "la cosa más espantosa".

"No solo era en vivo, sino que salías en bikini. Imagínate intentar coordinar todo eso... siempre fue muy incómodo. Es diferente si estás en Cartagena disfrutando, con tu sombrero, relajada, pasando bueno; pero en cámara, no puedes sudar ni despeinarte... ¡era una tortura!", recordó.

Para completar su lista de momentos incómodos, Acuña mencionó lo difícil que resulta cuando el entrevistado no colabora y responde con monosílabos.

"A veces te toca alguien que no habla. Le preguntas ‘¿cómo te fue en el colegio?’ y te responden ‘bien’... ahí es cuando toca remar y esperar que el tiempo pase rápido. En un programa grabado puedes editar lo que sea, pero en vivo no tienes esa opción. Era muy incómodo, porque tenías que ingeniártelas para mantener la conversación", relató Acuña a Jiménez en su podcast.