Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son una de las parejas más adoradas en el entretenimiento colombiano. A pesar de que fueron muy criticados al inicio, su relación ha demostrado ser fuerte y duradera.

Juntos han construido una familia feliz con sus hijos Máximo y Dominic, compartiendo momentos íntimos en redes sociales. Tras un año de compromiso, la pareja sigue consolidando su amor y ya se encuentran en planes de boda.

Sin embargo, hace unos meses la creadora de contenido indicó que por este año no sería, y aclaró que no quiere revelar la fecha. Asimismo, aseguró que aún no tiene claro quiénes serán los padrinos de su boda, pero prometió compartir más información conforme avance el proceso.

Por otro lado, Pipe Bueno ha estado enfocado en el crecimiento de su carrera musical, y en una reciente entrevista no dudó en hablar un poco sobre su futura esposa. De hecho, reveló algunos detalles de su intimidad.

El intérprete de ‘La cantina’, conversó con Eva Rey y le contó que lo que más odia de Luisa Fernanda W es su despiste. “Es demasiado despistada. Puede estar Barack Obama acá ofendiéndonos un millón de dólares por saludarlo y está ni pendiente”.



Además, el artista no titubeó en confesar cuánto le costó el último regaló que él le obsequió a la también empresaria. Según Bueno, se trató de un bolso Chanel muy costoso. “Un bolso como de 18 millones de pesos. Es un Chanel y se lo regalé en México”.