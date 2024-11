Song Jae Rim, el reconocido actor surcoreano, fue hallado sin vida en su apartamento en Seúl, según un comunicado de la comisaría de policía de Seongdong, en la misma ciudad. Con tan solo 39 años, su repentina muerte ha dejado conmocionada a toda la industria del entretenimiento coreano.

Aún no se ha determinado la causa exacta de su fallecimiento en esta etapa inicial de la investigación. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no había "ningún indicio de delito". Se informó que en la escena se encontró una carta de dos páginas. Según medios coreanos, el funeral de Song Jae Rim se llevará a cabo el jueves en una funeraria en Yeouido.

Asimismo, se conoció que la última publicación en Instagram de Song Jae Rim se realizó hace casi diez meses. Semanas antes de su fallecimiento, el actor cambió el nombre de su cuenta a "Starting Along Journey" ("Empezando un viaje solitario") y ocultó una publicación reciente, además de restringir los comentarios, lo que llevó a sus seguidores a especular sobre su estado emocional en sus últimos momentos.

Este cambio generó un aire de misterio y tristeza en torno a su partida prematura, dejando a sus seguidores con preguntas sin respuesta sobre el posible proceso personal que el actor podría haber estado atravesando.

La trágica noticia llega solo semanas después de su última aparición pública. Song Jae Rim había estado promocionando sus trabajos recientes 'My Military Valentine' y 'Queen Woo', ambos lanzados a principios de año. Su última aparición como invitado fue en el programa de radio Good Morning FM de MBC FM4U en agosto, donde compartió divertidas anécdotas sobre sus proyectos futuros.

Nacido en 1985, Song Jae Rim alcanzó la fama a través de su interpretación en el drama histórico de 2012 The Moon Embracing the Sun, donde dio vida al leal guardaespaldas Kim Jae Won. Su carrera continuó prosperando con papeles en Inspiring Generation, Two Weeks, Goodbye Mr. Black y, más recientemente, en el drama Queen Woo de 2024. También fue muy querido por su participación en el popular programa de variedades We Got Married junto a la actriz Kim So Eun en 2014.