El 26 de mayo no es un día cualquiera para los amantes del vallenato. Es la fecha en la que nació una de las figuras más influyentes y queridas del folclor colombiano: Diomedes Díaz. Si estuviera con vida, hoy estaría celebrando un nuevo año de vida. Aunque partió físicamente el 22 de diciembre de 2013, su legado sigue vivo en la música, en el corazón de sus fanáticos… ¡y hasta en los números de la suerte!

Le puede interesar: Martín Elías cumple 8 años de fallecido en medio de nuevo escándalo que sacude a Dayana Jaimes y la familia Díaz

Diomedes Díaz, conocido como'El Cacique de La Junta',nació un 26 de mayo de 1957y con su estilo inconfundible revolucionó el vallenato tradicional. A lo largo de su carrera lanzó más de 30 producciones discográficas, ganó múltiples discos de oro y platino, y se consolidó como el artista más vendedor de la historia de Colombia. Canciones como Bonita, Mi muchacho, Oye bonita, Sin medir distancias y Tú eres la reina siguen sonando con fuerza en fiestas, parrandas y hasta en momentos de nostalgia.

Pero la devoción de sus seguidores va más allá de la música. Desde su fallecimiento, muchos han encontrado en las fechas y datos de su vida una fuente de números “mágicos” que los ha llevado a ganar la lotería o premios menores en juegos de azar.

No te quedes sin leer: Rumores de embarazo sacuden a Dayana Jaimes: estaría esperando un hijo del esposo de su excuñada, Lily Díaz

Uno de los casos más recordados ocurrió en septiembre de 2022, cuando el sorteo de La Caribeña dio como ganador el número 1222, una combinación que remite directamente al 22 de diciembre, día en que falleció el artista. Pero esa no fue la única vez: en mayo de 2020, el Chontico Noche lanzó el número 2657, que coincide con su fecha de nacimiento: 26 de mayo de 1957.

Estos son algunos de los números que han sido jugados por sus seguidores con resultados afortunados:

0526: representa el día y mes de su nacimiento.

2213: alude al día y año de su fallecimiento.

1222: una combinación directa del mes y día en que murió.

1108: número exacto de la tumba donde reposan sus restos en Valledupar.

6438: supuestos últimos dígitos de su libreta militar.

1622: une la fecha de la Virgen del Carmen con el día de su muerte, en honor a su profunda devoción religiosa.

Lea también: “Nunca me di cuenta”: Betsy Liliana Díaz tras rumores de infidelidad de su esposo con Dayana Jaimes

Además, Joaco Guillén, exmanager y amigo íntimo de Diomedes, ha revelado otras cifras que, según él, están conectadas con la vida del cantante y podrían traer suerte a quien las apueste:1225, 1325, 1266, 1366, 5766, 5726, 6626 y 2666.

Los números no mienten para quienes creen en las señales. Ya sea por nostalgia, fe o simple superstición, lo cierto es que los fanáticos del Cacique siguen buscando maneras de mantener vivo su recuerdo. Y qué mejor forma que hacerlo celebrando su vida y, por qué no, apostándole al azar con su historia como guía.

Diomedes Díaz no solo dejó canciones: dejó también una leyenda que continúa manifestándose, incluso en la suerte.