El actor colombiano Diego Cadavid, protagonista de la serie ‘Darío Gómez: el rey del despecho’, reveló en una reciente entrevista que tuvo una mala experiencia con una actriz durante el rodaje de una producción nacional. La confesión fue realizada durante su participación en el pódcast Realidades Ocultas by Caro Araújo, donde compartió detalles de su carrera artística y anécdotas vividas en el mundo de la televisión.

Le podría interesar: La reacción de Mike Bahía al sensual baile de Greeicy con Beéle ¿Se cancela el matrimonio?

En una dinámica del programa, la presentadora le pidió confirmar si ciertas afirmaciones sobre el trabajo actoral eran verdad o ficción. Una de ellas fue: “Los actores siempre tienen química con sus coprotagonistas”. Cadavid no dudó en responder: “Ficción”. Explicó que en la actuación, la química no siempre está garantizada, y que llevarse bien no implica necesariamente lograr una conexión real en escena.

Diego Cadavid recordó una experiencia incómoda con una colega con la que compartió set durante siete meses. Afirmó que desde el inicio la relación fue difícil y que con el tiempo se volvió insostenible. “Nos caímos mal. Nos odiamos. No sabían qué hacer. Intentaron organizar eventos, reuniones, cenas… pero yo decía que no necesitaba cenas. Solo quería trabajar”, afirmó el actor.

Aunque intentaron mantener la profesionalidad, los desacuerdos se hicieron evidentes. Cadavid relató que la situación empeoró debido a la falta de preparación de su compañera. “Lo más duro era que no estudiaba. Llegaba sin saberse las escenas”, explicó. Esta actitud afectó directamente la dinámica en el set, al punto que el actor decidió tomar una postura firme. “Un día llegó sin las escenas, después de varias veces, y me fui. Les dije: ‘cuando ella estudie, yo vuelvo’”.

Diego Cadavid recalcó la importancia de la disciplina

No deje de leer: Shakira sorprende como la “Barbie rosa” en la Met Gala 2025

Más allá del conflicto puntual, Diego Cadavid aprovechó la conversación para destacar la disciplina como eje central de su trayectoria. Con más de dos décadas en la actuación, aseguró que su crecimiento profesional no se basa en el talento innato, sino en el esfuerzo constante. “Cuando me dicen ‘qué talento’, yo respondo: no es talento, es juicio. Me clavo horas en lo que hago”, comentó.

Además de su trabajo como actor, Cadavid también es reconocido como baterista de la banda The Mills y fotógrafo de moda. Durante el pódcast, reiteró que su enfoque siempre ha sido la preparación, tanto para la música como para la actuación. “Los personajes no me fluyen. Les dedico horas. Eso no se improvisa”, indicó.

Pese a lo revelador de sus palabras, Diego Cadavid optó por no revelar la identidad de la actriz ni el nombre de la producción en la que ocurrió el conflicto. Su relato se centró en exponer cómo una actitud poco profesional puede entorpecer un trabajo en equipo, sin necesidad de recurrir a señalamientos directos.

Las declaraciones han generado eco en redes sociales, donde seguidores del actor y espectadores habituales de sus producciones han debatido sobre las exigencias del trabajo actoral y la importancia del compromiso profesional en el medio audiovisual.

Más noticias: B King defendió a Karina García, luego de declaraciones sobre infidelidad hechas por Marcela Reyes