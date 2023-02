Diana Celis, Ex de Epa Colombia, revela el nostálgico recuerdo que guarda: "aún me duele mucho"

“Si usted pudiera devolver al pasado, ¿qué no haría?”, le preguntaron a la deportista, ella siguió con la dinámica, quizás sin pensar que terminaría rememorando un día entristecedor para ella y su familia.

Fue así como a través de un video, recordó el día en el que murió su padre, abrió su corazón y explicó que ese día ella no se despidió de él y aunque hubiese alcanzado a despedirse, no lo hizo, pues pensó que volvería más tarde, sin embargo, no fue así.