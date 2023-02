Epa Colombia se quitó las pecas con tortuoso procedimiento: quedó roja e inflamada

Después, Daneidy Barrera Rojas, como es su nombre de pila, hizo una publicación en la que le estaban aplicando un líquido en su rostro, la cual acompañó con un mensaje que decía: "es anestesia amiga, para empezar, qué dolor. Es que amiga no sé por qué no me gustan la pecas, obvio mi novia me ama así, pero no me gusta".

Posteriormente, mostró cuando estaba utilizando un aparato especial para retirar las pecas de su piel, momento en el que expresaba gran dolor y se veía su cara un poco hinchada.

Asimismo, Daneidy dijo que llevaba cerca de dos años realizando el procedimiento, que le ayuda a quitar las pecas y a afinar la piel para que le quede más bonita al maquillarse.

Al finalizar el procedimiento, la empresaria de keratinas dejó ver como quedó su rostro, el cual se veía muy inflamado. Además, reveló que en cada una de las sesiones para quitarse las pecas ha pagado cerca de 2 millones de pesos.