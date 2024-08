Frank Martínez, un reconocido comediante colombiano y exconcursante de 'MasterChef Celebrity' del Canal RCN, ha logrado conquistar el corazón de su audiencia desde su participación en el popular reality show.

Recientemente, Frank compartió en su cuenta de Instagram una desagradable experiencia que vivió en Houston. Según relató, mientras él y sus colegas se encontraban en un restaurante, fueron informados de que alguien había roto el vidrio de un automóvil. Al salir a comprobar, descubrieron que el vehículo afectado era el suyo. Los ladrones no solo rompieron el vidrio, sino que también se llevaron los maletines de varios miembros del equipo, incluyendo el de Martínez.

"Ya nos estamos riendo un poquito de esto, porque realmente fue angustiante. Lo que vivimos acá fue terrible. No me roban en Colombia, pero me estrenan en Houston", expresó Frank, haciendo gala de su característico sentido del humor.