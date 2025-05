La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños, reconocida por su inolvidable papel de Jenny García, 'La Pupuchurra', en la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea, ha generado controversia recientemente al incursionar en el mundo de la música como DJ. Su nueva faceta profesional ha sido foco de críticas en redes sociales, especialmente de seguidores que lamentan su alejamiento de la actuación y que la han visto más en realities que en novelas.

De reina de la pantalla a DJ

Martha Isabel Bolaños ha construido una carrera sólida en la televisión colombiana. Ha participado en producciones como Francisco el matemático, Pasión de Gavilanes y El pasado no perdona , pero su papel como la sensual secretaria de Ecomoda en Betty, la fea la hizo una figura inolvidable en el entretenimiento nacional.

Sin embargo, en los últimos años, ha decidido tomar nuevos caminos. Participó en MasterChef Celebrity y más recientemente en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde tuvo enfrentamientos muy sonados con su compañera Karen Sevillano. Aunque muchos esperaban verla regresar a las telenovelas, Martha sorprendió con una nueva pasión: la música.

Ahora trabaja como DJ, animando fiestas y eventos. Incluso en La casa de los famosos, fue la encargada de amenizar una noche para los participantes, mostrando su talento para mezclar salsa y otros ritmos latinos. Esto fue recibido con aplausos en el programa, pero también con cuestionamientos fuera de él.

Las redes no perdonan

Su paso de actriz a DJ no ha sido bien visto por muchos de sus seguidores. En redes sociales, varios usuarios expresaron su decepción por lo que consideran un abandono de su carrera actoral. Comentarios como “Otra vez en un reality, y apenas terminando el otro” o “Déjenos descansar de la mala actitud que tiene esta mujer” han circulado en Tiktok y Facebook, reflejando el descontento de parte del público.

Además, algunos critican que solo se le vea en formatos de reality y no en nuevas producciones dramáticas. Sin embargo, Martha ha respondido en reiteradas ocasiones su cuenta oficial de Instagram que no quiere vivir encasillada en su personaje de 'La Pupuchurra' y busca crecer como artista en otros campos.

Salud y retos personales

La artista también ha enfrentado varios retos de salud. Ha compartido que padece Neuroma de Morton, una dolencia dolorosa en el pie, y se ha sometido a procedimientos médicos por uñas encarnadas. Además, habló abiertamente sobre las secuelas de los biopolímeros que le fueron inyectados en los labios hace más de 20 años y que ahora desea retirarse.

Estos aspectos personales han hecho que muchos admiren su valentía, aunque otros lo vean como parte de una estrategia mediática para seguir vigente.

¿Volverá a la televisión?

Aunque su carrera parece alejarse de la actuación, Martha no ha cerrado la puerta a un eventual regreso. E incluso hasta ha imaginado en redes sociales una nueva versión de sus personajes.

Por ahora, sigue centrada en la música. En sus redes comparte videos mezclando salsa y pop, mientras recibe contrataciones para shows privados. A pesar de la controversia, deja claro que está en una etapa de reinvención.

Reinventarse no es un crimen

La historia de Martha Isabel Bolaños es un ejemplo de cómo una figura pública puede decidir romper con los moldes y abrirse a nuevas pasiones, incluso si eso incomoda a algunos seguidores. Lo cierto es que, a pesar de las críticas, la actriz sigue siendo noticia, ya sea por sus nuevas aventuras musicales o por la huella que dejó en la televisión colombiana.