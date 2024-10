Hace cuatro meses, Camila Rodríguez, la ahora exesposa del cantante Beéle, confirmó públicamente que el intérprete de ‘Si te interesa’ le estaba siendo infiel con la modelo venezolana Isabella Ladera, quien hasta ese momento no era tan conocida.

Para sorpresa de muchos, Rodríguez mostró pruebas que respaldaban sus señalamientos e indicó que se sintió humillada al descubrir las conversaciones y los encuentros entre Beéle y Ladera, sobre todo porque la modelo también estaba casada en ese momento, lo que implicaba dos matrimonios afectados por la situación.

Asimismo, la joven no dudó en revelar detalles de la difícil relación que tuvo con el cantante y que empeoró tras el nacimiento de su segundo hijo. “Mi verdadera pesadilla empieza con mi segundo bebé. Yo le pedía a él llorando, porque él lo que más quería en la vida era tener una familia, porque él no quería pasar ni quería vivir lo mismo que le había pasado a él con su familia. Eso era lo que más me pedía él”, señaló la influenciadora.

Después de esto, Beéle confirmó que sí le fue infiel a su esposa con la venezolana y, de hecho, ya no ocultó su amorío con Ladera.

Si bien, dicha relación parecía ir viento en popa a pesar del escándalo, recientemente Isabella informó que ella y el colombiano ya no están juntos.

A pocos días del estreno de la canción de Beéle ‘Frente al mar’, audiovisual que Isabella Ladera protagonizó, la mujer decidió sincerarse y contar que la relación que tenía con el cantante, supuestamente, llegó a su fin.

Ladera habilitó la cajita de preguntas en su Instagram y un internauta le escribió: “¿Tú quieres a Beéle o solo es por el dinero?”. Ella contestó y, además, informó sobre la ruptura: “No, mi bebé, yo también trabajo y él y yo ya no tenemos nada”.

Luego de su inesperada confesión, la modelo quiso ir más allá y dijo: “Entiendo que todo se haya prestado y que pareciera marketing, pero la verdad yo también estaba ilusionada como algunos de ustedes. No más no se dio”.

Finalmente, Isabella dijo que estaba preparada para recibir el montón de críticas y burlas que habría ahora en su contra, pero no quiso contar cuál fue la razón de su separación.