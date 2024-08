Christina Aguilera ha dejado al mundo entero boquiabierto con su más reciente aparición en Japón. A sus 43 años, la diva del pop sigue reinventándose y mostrando que, a pesar de las décadas de carrera, todavía tiene muchos trucos bajo la manga. En su última presentación en las ciudades de Osaka y Tokio, Aguilera deslumbró con un look que mezclaba futurismo y cultura japonesa, dejando a todos sus fans en redes sociales preguntándose: "¿Qué tipo de oxígeno respiras?"

Más contenido para ti: ¿Listo para conocer a Christina Aguilera? Se abre convocatoria para pasar un fin de semana con ella en Las Vegas

El video que compartió antes de salir al escenario se convirtió en un fenómeno viral. Vestida con un conjunto en tonos blancos, negros y grises, Christina lucía como salida de un anime, con su cabello recogido en un peinado que evocaba la estética de la animación japonesa. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Parece que tengas 20 años, literalmente. Dios mío", exclamaba un fan asombrado. Otros se lanzaron a hacer conjeturas más alocadas: "¿Estará bebiendo sangre de bebé o algo?", mientras que alguien más bromeaba: "¿Estamos en una cápsula del tiempo?"

También te puede interesar: Karol G abrirá el Festival Viña del Mar este 19 de febrero

Pero lejos de ignorar estos comentarios, Aguilera, fiel a su estilo cercano y agradecido, respondió con un mensaje lleno de cariño: "Gracias por todo el amor a mi 'look' especial. Me emocionó mucho ver que a tantos de vosotros os inspirara tanto como a mí. Gracias por los mensajes, los tuits, los comentarios gratificantes y por amar mi expresión creativa. ¡Os quiero un millón!" Con estas palabras, dejó claro que, aunque pueda parecer que no envejece, lo que realmente la mantiene joven es su conexión con sus fans y su pasión por la música.

¿Por qué Christina celebra 25 años de "Genie In A Bottle"?

Y hablando de música, Christina también ha aprovechado este año para celebrar un hito en su carrera: el 25 aniversario de su icónica canción 'Genie In A Bottle'. En una emotiva publicación de Instagram, la cantante compartió recuerdos de aquella época y reflexionó sobre el impacto que esta canción ha tenido en su vida. "Esta canción no sólo cambió mi vida, sino que también me conectó con innumerables personas de todo el mundo", escribió. Y, como siempre, no dejó de agradecer a sus fans: "Nada de esto sería posible sin el amor de mis increíbles seguidores. ¡Gracias por estar siempre ahí!"