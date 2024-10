Carolina Acevedo es una de las actrices más reconocidas de Colombia. La artista ganó una temporada de MasterChef Celebrity del Canal RCNy recientemente volvió a ser noticia al hablar en ‘La sala de Laura Acuña’ sobre su relación pasada con Roberto Cano, también actor y exparticipante en la actual temporada del programa.

Aunque ambos hicieron todo lo posible, finalmente decidieron separarse y seguir por caminos diferentes, pues el amor que los unía había llegado a su fin. La decisión de afrontar este nuevo rumbo no fue sencilla, considerando que juntos habían construido una vida, incluyendo la compra de una casa en la que planeaban estar juntos.

No obstante, y para sorpresa de muchos, Carolina Acevedo optó por romper el silencio y hablar públicamente sobre su historia con el actor, dando detalles que hasta entonces había mantenido en privado. Con firmeza, la actriz expresó cómo se le solicitó el divorcio y cómo fue descubierta en una relación sentimental con otro hombre.

“Me casé a los 20, he vivido rapidito. Estaba enamorada del personaje, de esa historia de amor, no sé en qué estaba pensando... Yo siempre me había querido casar, desde chiquita soñaba con estar vestida de blanco y un montón de invitados. Me casé porque quería salirme de mi casa”, dijo.

Además, dijo que se había enamorado de otra persona, con quien encajó profundamente. “Nunca he hablado de esto. Roberto se fue a ‘La isla de los famosos’ y conocí a alguien, me enamoré... Lo estoy diciendo así. Me enamoré de ese personaje”, instó.