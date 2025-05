Desde su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido y cantante Cara Rodríguez sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de su más reciente sencillo titulado ‘Himalaya’, una canción profundamente emocional que parece estar dedicada a una historia de amor pasada que no logró florecer. La publicación, acompañada de un video en el que se le ve cantando con la voz entrecortada por la emoción, no tardó en volverse viral, acumulando miles de visualizaciones y comentarios en cuestión de horas.

Le puede interesar: Beéle la embarro con toda: Camila Rodríguez rompe el silencio sobre lo que vivió con el cantante

Conocida por su autenticidad, frescura y su capacidad para conectar con el público a través de redes sociales, Cara Rodríguez ha logrado consolidarse como una de las voces emergentes más queridas del momento. En TikTok, su nombre se ha convertido en tendencia más de una vez, no solo por su contenido creativo, sino por su estilo musical íntimo, sus confesiones honestas y su vida sentimental, que ha sido seguida de cerca por sus fans.

Su nuevo tema, Himalaya, contiene versos que parecen salir directamente del diario de alguien que alguna vez soñó con un“para siempre”junto a alguien especial. Fragmentos como:

“Sería una vida bonita ver crecer nuestros pequeños. Lástima que no se dio. Y ahora son tan solo sueños. Queríamos llenar el pasaporte, subir al Himalaya, tocar juntos el cielo. ¿Qué nos pasó? Hubiera sido bello... Pero perdón, me emocioné.”

Esta letra ha resonado profundamente con su audiencia, quienes no tardaron en asociar el tema con la relación que Cara tuvo con el cantante Beéle, con quien compartió momentos muy comentados en redes sociales.

No te quedes sin leer: Camila Rodríguez, ex de Beéle, ya tiene novio: productor de Karol G la conquistó

Un amor que fue viral

Cara y Beéle mantuvieron una relación que, aunque corta, fue muy mediática. Sus publicaciones juntos, mensajes llenos de complicidad y apariciones en eventos hicieron que sus fans los consideraran una de las parejas más queridas del entretenimiento digital. Sin embargo, la relación llegó a su fin hace algún tiempo, y desde entonces, Cara había permanecido reservada sobre el tema… hasta ahora.

El sencillo Himalaya parece ser la catarsis emocional de ese capítulo. No se menciona directamente a Beéle en la canción, pero los guiños a planes no cumplidos, como “llenar el pasaporte” o “tocar el cielo juntos”, recuerdan a los viajes y proyectos que la pareja compartía públicamente.

Lea también: ¿Camila Rodríguez va a hablar con Isabella Ladera y Beéle acerca de los cachos? Esto fue lo que dijo