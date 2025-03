La creadora de contenido Cara Rodríguez, expareja del cantante Beéle, quien ha revelado detalles sobre su relación y la infidelidad del artista con Isabella Ladera. Durante una entrevista en el pódcast Un tal Fredo, Rodríguez compartió información inédita sobre su historia con el cantante, desde sus inicios hasta la difícil ruptura.

¿Cómo comenzó la relación entre Cara Rodríguez y Beéle? Rodríguez conoció a Beéle mientras estudiaba comunicación social en la universidad. Todo comenzó cuando una amiga la invitó a un estudio de grabación donde estaba el cantante. A partir de ahí, forjaron una amistad que con el tiempo se convirtió en algo más. "Nos volvimos muy buenos amigos y, de un momento a otro, ya estaba en la casa con nosotros… Yo lo recogía en el carro, lo llevaba al estudio, es una persona muy noble", recordó. Tiempo después, Cara decidió enfocarse en su futuro y terminó trabajando con su pareja, primero como corista y luego como mánager. La relación avanzó y, con la llegada de su primer hijo, tomaron la decisión de casarse con la intención de brindarle un hogar estable a su familia. "Queríamos que nuestros hijos crecieran en un ambiente muy bonito", explicó. Después de convertirse en madre, Rodríguez sintió que había descuidado aspectos importantes de su vida personal, lo que impactó su bienestar físico y emocional. Como parte del equipo de Beéle, colaboró en los coros de sus canciones, pero en un punto clave de su carrera, el artista decidió apartarla de esta función. "Le dije que ya estaba lista y me respondió 'no'. Le pregunté por qué y me dijo 'necesitas estudiar más'… Y yo pensaba: '¿Cómo me vas a decir esto, después de tantos años detrás de ti?'", reveló. Además, aseguró que Beéle la dejó sin los ingresos que generaba con su trabajo, afectando su estabilidad económica. "Me dejó sin nada, ni siquiera podía hacer de ama de casa porque hacían el mercado y ni siquiera eran capaces de echarme para un shampoo y un desodorante… y no les iba a pedir a mis papás, porque tienen con qué", comentó.

¿Cómo descubrió la infidelidad de Beéle con Isabella Ladera? Rodríguez estaba en la semana 36 o 37 de embarazo cuando, mientras preparaba la maleta de Beéle para un viaje de trabajo, vio un mensaje sospechoso en su celular. "Como yo era su rol manager, tenía acceso a todo en su celular y lo grabé todo", explicó. Decidió confrontarlo y le preguntó por qué decía que viajaría a Medellín cuando en realidad debía ir a Miami. Según su testimonio, Beéle negó la acusación y la llamó "loca". "Algo me dijo ‘míralo’ y cuando le pedí ver el celular, se negó. Ahí supe que algo estaba mal", relató.nAl revisar más conversaciones, descubrió que no era solo un mensaje aislado, sino que había varios intercambios con la misma persona. "Le leía los mensajes y le preguntaba ‘¿qué es esto?’, y lo saqué de mi casa", aseguró.

La entrevista generó una ola de reacciones en redes sociales. El nombre de Isabella Ladera se volvió tendencia en X (antes Twitter), donde algunos usuarios defendieron su posición y otros la criticaron. Beéle responde y lleva el caso a instancias legales Después de que Cara Rodríguez hiciera públicas sus declaraciones, Beéle decidió pronunciarse sobre la controversia. Aunque ha mantenido una postura más reservada, aseguró que la disputa no se resolverá en redes sociales, sino en los tribunales. "No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida privada y familiar, porque para eso instauré las acciones legales correspondientes. Tú quieres contar tu historia ante un pódcast, yo se la estoy contando a un juez", expresó el cantante. Más allá del debate en redes sociales, el conflicto entre la expareja ha tomado un rumbo legal. Según Cara Rodríguez, interpuso una denuncia contra Beéle, logrando una orden de alejamiento que solo aplicaba para ella, no para los menores. Poco después, el artista barranquillero respondió con una demanda en su contra por violencia. Mientras tanto, el proceso de divorcio entre ambos sigue en trámite desde diciembre de 2024.