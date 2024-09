Carmen Villaloboses una de las actrices más reconocidas de Colombia, con una sólida trayectoria en el mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera, ha interpretado papeles que le han otorgado gran reconocimiento.

Uno de sus papeles más exitosos fue en la producción ‘Café con Aroma de Mujer’ del Canal RCN.Además de su habilidad para interpretar personajes profundos y complejos, ha incursionado como presentadora de televisión en el programa Top Chef VIP, de Telemundo.

Villalobos no solo ha destacado en la pantalla chica, sino también en el mundo digital. A través de plataformas como Instagram, Carmen ha compartido su vida detrás de cámaras, mostrando su cercanía con sus seguidores y su estilo de vida.

Carmen Villalobos explica por qué se aleja de redes sociales

En las últimas semanas, la actriz adoptó una postura más reservada respecto a su vida privada. Explicó que ya no siente la necesidad de compartir todo lo que le sucede en sus cuentas personales, ya que ha aprendido a valorar más su privacidad. A pesar de seguir conectada con sus seguidores, ahora prefiere disfrutar los momentos importantes de su vida personal sin la presión de documentarlos constantemente.

“Me he vuelto más desprendida, ya no me afana mostrar una bitácora de mi vida, ¿sabes? Cómo me levanté, ahora voy al baño, ahora voy al gimnasio, ahora bajo las escaleras, ahora me tomo una proteína y regreso a casa. Esa vaina de estar compartiendo minuto a minuto... de verdad, no me da la vida”, expresó Carmen.

El secreto de Carmen Villalobos para mantenerse positiva

La actriz ha respondido en varias ocasiones, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 22 millones de seguidores, a preguntas sobre su vida personal.

Una de las preguntas más recurrentes es: ¿Qué haces para mantenerte siempre positiva? Carmen, conocida por su arrolladora personalidad, respondió lo siguiente: “Bailar me sube mucho la energía y me da mucha felicidad”, afirmó.

En un video compartido por la actriz, se le puede ver bailando al ritmo de la canción UWAIE del reconocido artista Kapo, una de las más populares en las plataformas digitales actualmente.