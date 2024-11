En el pasado capítulo deMasterChef Celebrity, Cony Camelo se convirtió en la nueva eliminada, quedando así solo ocho participantes: Vicky Berrío, Martina La Peligrosa, Caterine Ibargüen, Dominica Duque, Jacques Toukhmanian, Paola Rey, Juan Pablo Llano y Carolina Cuervo.

No dejes de leer: Martina 'La peligrosa' "explota" en 'Masterchef' por Cony Camelo

En medio de la despedida, la colombiana declaró con nostalgia: “Sí yo soy un bicho raro en todo: la música que me gusta no le gusta al resto, los chistes que le gustan a la gente a mí no me dan risa. Claro que también me sentí como un bicho raro acá, muchas veces me costó integrarme al humor, a la diversión, pero también durante mucho tiempo también dije: yo quiero ser como ellos, y luego digo no, a mí eso no me interesa. O sea, también me ayudó en un momento a afianzar mi propio carácter”.

“Me voy muy tranquila, aprendí cantidad y me pareció fascinante, los admiro profundamente, admiro a todos los cocineros de este país, a todo el que alimenta a Colombia. Y las veces que pueda servir en eso, así sea en ollas comunitarias, lo que toque hacer para alimentar este país, cuenten conmigo”, agregó.

La eliminación de Cony Camelo dejó varios memes y celebraciones en redes sociales, pues su participación en el ‘reality’ de cocina fue bastante polémica.

Lee también: Cony Camelo queda fuera de MasterChef Celebrity y las redes estallan con memes y reacciones