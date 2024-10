Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por sus keratinas ni sus polémicas en redes, sino por un conflicto mucho más personal: la custodia de su hija, Daphne Samara. El pasado fin de semana, Epa protagonizó un escándalo a las afueras de la casa de su expareja, Karol Samantha, cuando intentaba ver a la bebé de cinco meses. El drama fue tan grande que hasta la Policía tuvo que intervenir. ¿Cómo llegamos hasta aquí?



Aunque Epa Colombia no entró en detalles sobre todos los problemas de la relación, sí dejó claro que las cosas comenzaron a cambiar después del embarazo. Según la influencer , Karol se volvió distante y comenzó a tomar decisiones que afectaban su rol como madre, incluso impidiéndole participar en tareas cotidianas de cuidado de la bebé. “Me decía que solo su mamá podía bañar a Daphne, y eso me molestaba mucho. Ahí empezaron los problemas”, confesó.

En sus historias de Instagram, Epa Colombia no dudó en abrir su corazón y contar la realidad de su vida personal. Entre lágrimas, la influencer reveló que su relación con Karol Samantha había llegado a su fi n y que, desde entonces, su ex se había llevado a la niña. ¿El resultado? Un doloroso distanciamiento entre madre e hija.

La confesión de Epa: "Me haría matar por mi hija"

Epa ya había advertido en sus redes sociales que su relación con Karol Samantha no terminó bien y que la batalla por la custodia sería dura. Y tal como lo prometió, los videos que muestran el conflicto comenzaron a salir, generando aún más expectativa entre sus seguidores.

La tensión creció a tal punto que cada salida, cada encuentro, se convertía en una pelea. Al final, Epa decidió que lo mejor era separarse, aunque sabía que ser madre soltera no sería fácil.

El altercado que terminó con la Policía en la puerta

El drama familiar alcanzó su punto máximo cuando Epa Colombia, acompañada de una familiar, llegó al apartamento de Karol Samantha para intentar ver a su hija. Según Rastreando Famosos, las imágenes muestran a una Epa desesperada y llena de frustración. Tras varios intentos fallidos, la situación se salió de control, lo que obligó a la Policía a intervenir para calmar los ánimos.

¿Qué dijo Karol Samantha?

Hasta el momento, Karol Samantha ha mantenido un perfil bajo. Aunque se sabe que se llevó a la niña tras la separación, poco se ha dicho de su lado de la historia. Sin embargo, los seguidores de la pareja, que hasta hace poco las veían como el dúo perfecto, están atentos a cualquier nuevo detalle que salga a la luz.

¿Qué sigue para Epa Colombia?

Epa Colombia ha dejado claro que no va a detenerse en su lucha por Daphne. Actualmente, está enfrentando un proceso legal para definir la custodia de la pequeña, quien por ahora permanece bajo el cuidado exclusivo de Karol. “Cuando decidí ser mamá, pensé que la vida sería diferente, pero me di cuenta de que no era así”, compartió Epa en un desgarrador testimonio sobre los cambios que vivió tras el nacimiento de su hija.

A pesar del dolor, la influencer está decidida a seguir adelante. “Voy a luchar por mi hija. No dejaré que me alejen de ella”, afirmó en un video reciente.

a reacción del público: entre el apoyo y las críticas

Como suele suceder con Epa Colombia, las redes sociales han explotado con comentarios de todo tipo. Mientras algunos seguidores la apoyan incondicionalmente y le envían mensajes de ánimo, otros critican la forma en que ha expuesto su vida personal, argumentando que no todo debería ser parte de un espectáculo mediático.

¿Y ahora qué?

Con un proceso de custodia en marcha y videos del escándalo por todas partes, queda claro que este capítulo en la vida de Epa Colombia está lejos de terminar. Los fanáticos están atentos a cada nueva revelación, mientras la influencer navega por las aguas turbulentas de ser madre, empresaria y figura pública en medio de una tormenta mediática.

Sin importar cómo termine este drama, una cosa es segura: Epa Colombia no deja de sorprender, y su vida sigue siendo el centro de atención, dentro y fuera de las redes.